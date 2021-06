Susanne Richter

Geboren in: Flensburg

Ich arbeite im Büro in: Hamburg

Redaktionell bin ich bei der Kirche im NDR zuständig für: "Moment mal" auf NDR 2, "Radiokirche bei N-JOY" und "Im Anfang war das Wort" bei NDR Info.

An meiner Arbeit gefällt mir besonders: Dass ich so kreativ arbeiten kann. Selber Texte Schreiben macht mich glücklich. Raus gehen, Menschen interviewen: "Was glaubst Du?" Das wird nie langweilig.

Ich singe besonders gerne das Kirchenlied: "Oh Du fröhliche".

Mein schönster Vers in der Bibel lautet: "Bevor Philippus dich rief, als Du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich." (Joh 1,48)

Meine Lieblingskirche ist die: "Kirche der Stille" in Hamburg-Altona.

Mein Sehnsuchtsort ist: Schottland, ich hab schon als kleines Kind auf dem Dudelsack meiner Eltern "gespielt". Und eigentlich alle skandinavischen Länder. Bestimmt durch Astrid Lindgren.

Meine Hobbys sind: Ich schreibe alles auf, was mir in den Kopf kommt. Zuhause hab ich tausend Heftchen und Bücher damit vollgekritzelt. Ich mache gerne Sachen mit den Händen: Malen, Möbel restaurieren, Backen und in der Erde wühlen (Gärtnern würde ich das nicht nennen). Und viel Sport zum Auspowern.

Ich lese und blättere immer wieder gerne in dem Buch: "Schlafen werden wir später" von Zsuzsa Bánk, "Das Kapital" von Marx (also: liegt auf jeden Fall auf meinem Nachttisch hähä) - und mit meiner Tochter "Die Kinder aus der Krachmacherstraße" von Astrid Lindgren.

Das bringt mich auf die Palme: Ungerechtigkeit. Halbschlauheiten. Bescheidwisser. Aber am Schlimmsten: Ich kann mich total über mich selbst aufregen, wenn etwas nicht so klappt, wie ich es mir vorgenommen hab.

Was mich glücklich macht: Schwimmen in der Nordsee. Tanzen mit meiner kleinen Tochter. Lakritz. Der Geruch von Ponys. Selbst geerntete Tomaten. Und, wenn innerlich alles still wird.

Kontakt:

Evangelische Radiokirche im NDR

Evangelisches Rundfunkreferat, Redaktion Hamburg

Wolffsonweg 4, 22297 Hamburg

Telefon: (040) 51 48 09 - 19

Fax: (040) 51 48 09 - 99

E-Mail: richter@err.de