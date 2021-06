Inga von Thomsen

Geboren in: Hamburg

Ich arbeite im Büro in: Hamburg

Redaktionell bin ich bei der Kirche im NDR zuständig für: Social Media Koordination, außerdem "Im Anfang war das Wort" und "Klosterküche".

An meiner Arbeit gefällt mir besonders: die Vielseitigkeit.

Ich singe besonders gerne das Kirchenlied: "Die Nacht ist vorgedrungen" (leider ein Adventslied) und "Vertraut den neuen Wegen" - und es gibt noch so viele andere schöne!

Mein schönster Vers in der Bibel lautet: Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir! (Jesaja 60,1)

Meine Lieblingskirche ist: Keine bestimmte, es gibt so viele schöne! Sehr inspirierend finde ich St. Georgen in Wismar.

Mein Sehnsuchtsort: Stockholm. Ansonsten das Meer und die Küste.

Meine Hobbys sind: Giraffen zeichnen. Lesen. Fotografieren. Kreativ sein.

Was ich gerade lese: Im Moment besonders gerne historische Krimis, die zum Beispiel an der Nordsee spielen, in Hamburg oder in Berlin der 1920er- und 1930er-Jahre. Aktuell: Kari Köster-Lösche: "Die letzte Tide".

Das bringt mich auf die Palme: Schlechter Cappuccino, Zeitnot und Hektik, zu wenig Ruhe und zu wenig Tee.

Was mich glücklich macht: Mit meinen Lieben und meinen Katzen auf dem Sofa entspannen, an schönen Orten in der Natur sein, Inspiration.

Kontakt:

Evangelische Radiokirche im NDR

Evangelisches Rundfunkreferat, Redaktion Hamburg

Wolffsonweg 4, 22297 Hamburg

Tel. (040) 514809 - 69

E-Mail: von-thomsen@err.de