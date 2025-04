Claudia Aue

Geboren in: Hamburg

Ich arbeite im Büro in: Kiel

Redaktionell bin ich bei der Kirche im NDR zuständig für: NDR 1 Welle Nord: Gesegneten Sonntag und Gesegneten Abend, NDR 90,3: Sonntags bei uns, NDR Kultur und Info: Morgenandachten, NDR Info: Radiogottesdienste

An meiner Arbeit gefällt mir besonders: kreativ sein, Worte suchen, Themen ausbuddeln, interviewen, Stimmen, Atmos, berührende Geschichten voller Fragen, Sehnsüchte und Hoffnungen.

Ich singe besonders gerne das Kirchenlied: "Da wohnt ein Sehnen tief in uns"

Mein schönster Vers in der Bibel lautet: "Und er (Elia) legte sich hin und schlief unter einem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss!" (1 Kön 19, 5)

Meine Lieblingskirche steht in: Die alte Backsteinkirche in Hamburg-Großflottbek, in der meine Tochter und ich getauft wurden und ich auch konfirmiert; die hellgrau gestrichenen Holzbänke, jedes Bild und das Kreuz über dem Altar.

Mein Sehnsuchtsort ist: Portugals Südküste mit endlos langen Stränden, Steilküsten, Fisch und Fado. New York mag ich aber auch: knallig, bunt, laut, im Café sitzen und gucken.

Meine Hobbys sind: Am Strand oder um den Block spazieren mit unserem kleinen zotteligen Hund, Tennis, mit meiner Familie zu Holstein ins Stadion gehen, mitleiden - zum Ausgleich ab und zu Kino oder Theater.

Was lese ich gerade: "Windstärke 17" von Caroline Wahl.

Das bringt mich auf die Palme: wenn Meinungen fertig und Pläne unabänderlich sind.

Was mich glücklich macht: barfuß am Strand laufen. In den Alpen wandern. Mit meiner Familie im Garten chillen. Schoko-Kugeln und eine Packung Eis mit Macadamia-Geschmack.

Kontakt:

Evangelische Radiokirche im NDR

Evangelisches Rundfunkreferat, Redaktion Kiel

Gartenstraße 20 , 24103 Kiel

Telefon: (0431) 55 77 96 - 10

Fax: (0431) 55 77 96 - 19

E-Mail: aue@err.de