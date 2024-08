Stefan Deppmeyer

Geboren in: Leinestadt Hannover

Ich arbeite im Büro in: Hannover

Redaktionell bin ich bei der Kirche im NDR zuständig für: Sekretariat

An meiner Arbeit gefällt mir besonders: Die Vielfalt der Aufgaben.

Ich singe besonders gerne das Kirchenlied: Am liebsten summe ich vor mich hin, am allerliebsten morgens auf dem Fahrrad in Richtung Redaktion.

Mein schönster Vers in der Bibel: „Euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen.“ Joh 16,22

Meine Lieblingskirche: In Hannover-Kirchrode – die Jakobi-Kirche

Mein Sehnsuchtsorte: Die Nordsee

Meine Hobbys sind: Bälle kicken und Radfahren

Was lese ich gerade: Von Saša Stanišić - "Möchte die Witwe…"

Das bringt mich auf die Palme: Oft genug ich mich selbst.

Was mich glücklich macht: meine liebe Ehefrau und unsere meistens lieben Kinder.

Kontakt:

Evangelische Radiokirche im NDR

Evangelisches Rundfunkreferat, Redaktion Hamburg

Wolffsonweg 4, 22297 Hamburg

Telefon: (040) 51 48 09 - 0

Fax: (040) 51 48 09 - 99

E-Mail: raczka@err.de