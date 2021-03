Klaus Böllert

Mein Sternzeichen: Steinbock

Geboren in: Oberhausen im Ruhrgebiet

Ich arbeite im Büro in: Hamburg

Redaktionell bin ich bei der Kirche im NDR zuständig für: NDR 2 Moment Mal, NDR 90,3 Sonntags bei uns, N-JOY Radiokirche, NDR 1 Welle Nord Gesegneten Sonntag, NDR 1 Radio MV Treffpunkt Kirche, NDR Info "Im Anfang war das Wort".

An meiner Arbeit gefällt mir besonders: Hinfahren, zuhören, weitererzählen. Je genauer man hinschaut, desto mehr kann man entdecken, wie viele engagierte, glaubwürdige, fromme, kluge, liebevolle und hilfsbereite Christen es im Norden gibt.

Ich singe besonders gerne das Kirchenlied: "Maria durch ein Dornwald ging".

Mein schönster Vers in der Bibel lautet: Herr ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund (so in jedem katholischen Gottesdienst, in der Bibel heißt es "und meine Tochter wird gesund").

Meine Lieblingskirche ist: Der Hamburger St. Mariendom vor meinem Bürofenster, weil ich da immer kurz mal rein kann und die Heilige Familie in Langenhorn, weil da unsere Kinder getauft wurden.

Mein Sehnsuchtsort: Schottland und überall, wo es uns als Familie gut geht.

Meine Hobbys sind: DAS große Hobby gibt es nicht.

Was ich gerade lese: Karl Ove Knausgaard.

Das bringt mich auf die Palme: zu oft unwichtige Kleinigkeiten.

Was mich glücklich macht: Familie.

Kontakt:

Katholisches Rundfunkreferat

Am Mariendom 4

20099 Hamburg

Tel. (040) 248 77 - 122

Fax: (040) 248 77 - 119

E-Mail: boellert@erzbistum-hamburg.de