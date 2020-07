Sendedatum: 12.07.2020 10:00 Uhr

Radiogottesdienste

2. August: Evangelischer Gottesdienst aus dem Ostseebad Heringsdorf

"Kinder des Lichts" ist das Motto des evangelischen Open-Air-Gottesdienstes am Sonntag, 2. August, der von NDR Info ab 10 Uhr aus Heringsdorf auf Usedom übertragen wird.

Gemeinsam mit den Kirchengemeinden Ahlbeck, Zirchow und Heringsdorf-Bansin feiert das Ostseebad mit vielen Inselgästen den Radiogottesdienst anlässlich der "Kaiserbädertage", die normalerweise in der ersten Augustwoche an die alte Seebädertradition erinnern. Die Veranstaltungen mussten in diesem Jahr zwar abgesagt werden, doch der gemeinsame Festgottesdienst findet statt.

Erinnerungen an prominente Gäste der Seebäder, zum Beispiel Lyonel Feininger und Thomas Mann, werden auch in der Predigt anklingen. Der Gottesdienst folgt dem Wochenspruch "Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit" (Epheser 5,8b.9).

Klassische Musik und Choräle

Die Hörerinnen und Hörer erwartet klassische Musik, gespielt vom Leipziger Duo Presto mit Alexander Pfeifer und Frank Zimpel. Kantorin Sylvia Leischnig und Dr. Johannes Goldenstein begleiten den Gottesdienst mit Improvisationen und unterstützen die Choräle "Die güldne Sonne", "Sonne der Gerechtigkeit" und "Lobe den Herrn, meine Seele". Bert Henry Albrecht und der Kirchenchor Heringsdorf wirken als Sängerinnen und Sänger mit. Geleitet wird der Gottesdienst von den beiden Pastoren Christian Pieritz und Henning Kiene.

Open-Air-Gottesdienst mit sicherem Abstand

Die beiden Kirchengemeinden im Ostseebad Heringsdorf feiern regelmäßig gemeinsame Gottesdienste, sie sind im Konfirmandenunterricht und durch die "Junge Gemeinde" eng verbunden. Die beiden Gemeinden treffen am 2. August, nach Monaten der Kontaktbeschränkungen, zum ersten Mal wieder zu einem gemeinsamen Gottesdienst zusammen. Der sogenannte Kirchenberg vor der Heringsdorfer Kirche bietet genug Platz, um den sicheren Abstand zwischen den Gemeindegliedern zu wahren und sich dennoch auch persönlich zu begegnen.

