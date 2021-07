Britta Jensen

Geboren in: Kiel. Ich bin also eine echte Kieler Sprotte.

Ich arbeite im Büro in: Kiel

Redaktionell und organisatorisch bin ich bei der Kirche im NDR zuständig für: "Gesegneten Abend" und den "Gesegneten Sonntag" auf NDR 1 Welle Nord und die "Morgenandachten" auf NDR Kultur und NDR Info.

An meiner Arbeit gefällt mir besonders: Das Miteinander mit meinen Kolleginnen, die Arbeit mit den Autorinnen und Autoren, das Recherchieren von Themen, Schreiben von Beiträgen und die typische Radioarbeit im Studio, wie das Aufnehmen und "Basteln" an Beiträgen.

Ich singe besonders gerne das Kirchenlied: "Vergiss es nie".

Mein schönster Vers in der Bibel sind eigentlich zwei: "Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott" und "Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie Dich behüten auf allen deinen Wegen".

Meine Lieblingskirche steht: In Schulensee.

Mein Sehnsuchtsort ist auf: Lanzarote.

Meine Hobbys sind: Tanzen, Yoga, Gärtnern und meine Tiere.

Ich lese und blättere immer wieder gerne in dem Buch: "Wut allein reicht nicht" von Hannes Jaenicke - ein Plädoyer für eine bessere Welt, gegen die Ausbeutung der Natur und für den Tierschutz; Themen, die auch mir am Herzen liegen. Der Titel ist für mich zu einem Lebensmotto geworden und der Inhalt zur Motivation, auch im Kleinen etwas zu verändern und zu bewirken.

Das bringt mich auf die Palme: Jetzt gerade der Laubbläser, der unter meinem Bürofenster lärmt und stinkt!

Was mich glücklich macht: Meine Familie, meine Freunde - und die Hühner in meinem Garten!

Kontakt:

Evangelische Radiokirche im NDR

Evangelisches Rundfunkreferat, Redaktion Kiel

Gartenstraße 20 , 24103 Kiel

Telefon: (0431) 55 77 96 - 11

Fax: (0431) 55 77 96 - 19

E-Mail: jensen@err.de