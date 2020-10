Sarah Oltmanns

Mein Sternzeichen: Widder. Ich fühle mich aber eher als Frühlingskind.

Geboren in: Oldenburg

Ich arbeite im Büro in: Schwerin

Redaktionell bin ich bei der Kirche im NDR zuständig für: ": NDR 1 Radio MV, Radiogottesdienste.

An meiner Arbeit gefällt mir besonders: Dass ich erfahren darf, was Menschen bewegt und Menschen bewegen; die Arbeit mit der eigenen Stimme.

Ich singe besonders gerne das Kirchenlied: "Wo die Sonne aufgeht" (FreiTöne 99), "Wer nur den lieben Gott lässt walten".

Mein schönster Vers in der Bibel lautet: "Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut."

Meine Lieblingskirche ist die: in Ahlhorn, die Holznotkirche "St. Petri zu den Fischteichen". Sie ist schlicht und einfach, hat aber dennoch das schönste Altarbild der Welt.

Mein Sehnsuchtsort ist: Oben auf'm Deich.

Meine Hobbys sind: Zeit mit lieben Menschen verbringen, Schokolade essen und danach verzweifelt Sport treiben, Hörspiele sprechen. Ich habe aber auch ein Faible für Quatschmachen.

Das bringt mich auf die Palme: Rassismus. Mittelstreifenfahrer*innen. Egoismus auf Kosten des Gemeinwohls. Hosen kaufen.

Was mich glücklich macht: Meine Patenkinder. Schokolade. Sommerregen.

Kontakt:

Evangelische Radiokirche im NDR

Evangelisches Rundfunkreferat der norddeutschen Kirchen e.V.

Schliemannstraße 12a, 19055 Schwerin

Tel. (0385) 34 31 85 60

E-Mail: oltmanns@err.de