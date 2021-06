Christine Oberlin

Geboren in: Ludwigshafen am Rhein

Ich arbeite im Büro in: Schwerin als Radiopastorin

Redaktionell bin ich bei der Kirche im NDR zuständig für: Morgenandachten aus dem Land, plattdeutsche Andachten und Radiogottesdienste.

An meiner Arbeit gefällt mir besonders: Kurze Geschichten aus dem Leben zu erzählen und zu entdecken, wie ich sie mit biblischen Bildern und Geschichten zusammenbringen kann. Im Gespräch mit Autoren und Teams bei Radiogottesdiensten freue ich mich über die vielen Ideen und Möglichkeiten, den Glauben auszudrücken und zu leben - unsere Gottesdienstlandschaft im Norden ist vielfältig, bunt und sie lädt zum Mitfeiern ein!

Ich singe besonders gerne das Kirchenlied: "Ich lobe meinen Gott" (EG 272).

Mein schönster Vers in der Bibel lautet: Das ist immer noch mein Konfirmationsspruch: In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das Leben als Schatzsuche - warum nicht?

Meine Lieblingskirche ist: Meine Konfirmationskirche, eine sogenannte Notkirche aus Holz, die man nach dem Krieg gebaut hat. Dort durfte ich zum ersten Mal auf der Orgel spielen. Außerdem mag ich ihre bunten Glasfenster, die ein warmes Licht geben und den Raum in eine besondere Atmosphäre tauchen.

Mein Sehnsuchtsort: Verrate ich nicht - er soll es ja bleiben.

Meine Hobbys sind: Musik machen, allein oder mit anderen singen, alle Tasteninstrumente, Flöte spielen im Quintett, und irgendwann möchte ich noch mal französische Musette spielen lernen.

Was lese ich gerne und immer wieder einmal: Historische Krimis, habe schon als Jugendliche Sherlock Holmes auf Englisch verschlungen; "Der Name der Rose" kommt immer wieder mal aus dem Regal.

Was mich glücklich macht: Gott sei Dank vieles. Ein schöner Abend mit Familie und Freunden, ein tolles Konzert, ein tröstlicher und erfrischender Gottesdienst, die unterschiedlichen Jahreszeiten in der Natur zu erleben, ein frisches Brot aus dem Backofen zu holen, wenn die ersten Schwalben wieder zurückkommen, die frische Luft am Meer.

Kontakt:

Evangelische Radiokirche im NDR

Evangelisches Rundfunkreferat, Redaktion Schwerin

Schliemannstraße 12 B, 19055 Schwerin

Telefon: (0385) 34 31 85 60

Fax: (0385) 34 31 85 61

E-Mail: oberlin@err.de