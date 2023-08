Niss-Jannes Jargstorff

Geboren in: Heide

Ich arbeite im Büro in: Schwerin

Redaktionell bin ich bei der Kirche im NDR zuständig für: Unter anderem für Recherche, O-Töne zu sammeln und zu schneiden. Sowie alles, was an Aufgaben in unserer Schweriner Redaktion sonst so anfällt.

An meiner Arbeit gefällt mir besonders: Dass ich die Vielfalt von Kirche und Glauben kennenlerne und Gedanken machen darf, wie ich sie ganz unterschiedlich-kreativ erklingen lassen kann.

Ich singe besonders gerne das Kirchenlied: "Wer nur den lieben Gott lässt walten" (EG 369)

Mein schönster Vers in der Bibel: "Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn wieder preisen, ihn, meine Hilfe und meinen Gott." (Psalm 42,12)

Meine Lieblingskirche: In Taizé, Südburgund. – Architektonisch schlicht, aber von Gemeinschaft getragen.

Mein Sehnsuchtsort: Irgendwo am Strand, am liebsten in einem Herbststurm.

Meine Hobbys sind: Radfahren oder einfach so raus in die Natur, gerne mit einem guten Buch; mein Garnelenaquarium; Zeit mit netten und lieben Menschen verbringen.

Was lese ich gerade: "Ein ganzes Leben" von Robert Seethaler

Das bringt mich auf die Palme: Ungerechtigkeit und Ignoranz. Regelmäßig auch mein Drucker.

Was mich glücklich macht: Scheinbar zeitlose Momente, in denen man das Drumherum einfach mal vergisst.

Kontakt:

Evangelische Radiokirche im NDR

Evangelisches Rundfunkreferat, Redaktion Schwerin

Schliemannstraße 12a, 19055 Schwerin

Telefon: (0385) 34 31 85 6-0

Fax: (0385) 34 31 85 61

E-Mail: jargstorff@err.de