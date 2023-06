Stand: 25.04.2023 05:00 Uhr Datenbank: Die gefälschten "Hitler-Tagebücher" zum Durchsuchen

Der NDR hat die gefälschten "Hitler-Tagebücher" von Konrad Kujau in vollem Umfang mithilfe einer KI-Übersetzung aus dem handschriftlichen Original digitalisiert und bietet eine Volltextsuche. Der Politologe Hajo Funke ordnet die Einträge mit Kommentaren ein.

Die Balken im Zeitstrahl zeigen an, wie viele Wörter im Tagebucheintrag des jeweiligen Monats in Relation zur Gesamtmenge enthalten sind. Beim Verwenden der Volltextsuche zeigen die Balken im Zeitstrahl an, in welchen Tagebucheinträgen der gesuchte Begriff wie oft enthalten ist. Per Klick auf einen der Balken gelangt man zum entsprechenden Eintrag.

AUDIO: Gefälschte "Hitler-Tagebücher": Holocaust-Leugnung belegt (6 Min) Gefälschte "Hitler-Tagebücher": Holocaust-Leugnung belegt (6 Min)

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Reschke Fernsehen | 23.02.2023 | 23:35 Uhr