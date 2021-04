Pfingstrosen im Spätsommer und Herbst pflanzen Stand: 21.04.2021 16:58 Uhr Wer im kommenden Jahr blühende Stauden-Pfingstrosen im Garten haben möchte, sollte diese ab Spätsommer pflanzen. Sie haben dann genügend Zeit, um neue Wurzeln zu bilden.

Stauden-Pfingstrosen (Päonien) sind sehr beliebt und beeindrucken durch ihre Blütenpracht. Wer vor dem Herbst den Garten umgestalten möchte und ein freies Fleckchen im Bett zu vergeben hat, kann im Spätsommer und Herbst Pfingstrosen für das nächste Gartenjahr setzen. Die Blüte fällt dann im nächsten Jahr noch üppiger aus.

Pfingstrosen nicht zu tief pflanzen

Beim Pflanzen unbedingt darauf achten, dass der Wurzelstock der Pfingstrosen nur drei bis vier Zentimeter unter der Erde liegt. Werden sie tiefer gepflanzt, gedeihen Pfingstrosen nicht richtig. Sie blühen dann nur schlecht oder bilden nur kleine Knospen. Wichtig ist zudem etwa ein Meter Abstand zu anderen Pflanzen, denn Pfingstrosen können über die Jahre viel Raum einnehmen. Außerdem benötigen Päonien einen sonnigen Standort. Die Pfingstrose bevorzugt mittelschwere humose Lehmböden, die auch in trockenen Phasen eine gewisse Feuchtigkeit behalten.

Unterschiedliche Sorten versprechen Abwechslung

Der Handel bietet eine große Zahl verschiedener Pfingstrosen an. Seit mehr als 100 Jahren haben sich unter anderem drei Sorten in unzähligen Gärten bewährt. "Karl Rosenfield" ist eine chinesische Edelpfingstrose mit tollen purpurroten Blüten. In der Farbe Rosa blüht "Sarah Bernhardt". Eine sehr gut duftende, weiße Edel-Pfingstrose ist die Sorte "Festiva Maxima".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Gartentipps | 25.08.2018 | 06:50 Uhr