Verblühte Pfingstrosen im Sommer schneiden und düngen Stand: 21.04.2021 17:07 Uhr Nach der Blüte im sollten Gärtner verwelkte Blüten an ihren Pfingstrosen abschneiden. Dann steckt die Pflanze ihre Energie in die Wurzelbildung und bildet wieder schöne Knospen.

Stauden-Pfingstrosen haben im Juli ihre beste Zeit im Garten bereits hinter sich. Die welken Samenstände sollten oberhalb eines Blattes abgeschnitten werden, sonst beginnt die Pfingstrose bald mit der Samenbildung. Das würde die Pflanze aber viel Kraft kosten. Kraft, die an anderer Stelle viel besser eingesetzt werden kann.

Welke Blätter und Stängel am besten stehen lassen

Die Pfingstrose soll ihre Energie besser in die Wurzeln, die Rhizome, stecken, denn im Sommer werden bereits die Anlagen für eine möglichst üppige Blüte im nächsten Jahr vorbereitet. Wie bei alle Stauden welken die übrigen oberirdischen Pflanzenteile im Verlauf des Herbstes. Sie können dann entfernt werden. Besser ist es jedoch, diese erst im Frühling abzuschneiden, so hat die Pfingstrose einen natürlichen Winterschutz.

Pfingstrosen im Sommer düngen

Außerdem sollte jetzt noch ein wenig gedüngt werden, am besten mit Kompost. Wer keinen Kompost hat, sollte zu einem organischen Dünger greifen, etwa Hornmehl. Im Gegensatz zu Hornspänen ist es feiner gemahlen und wird von den Bodenlebewesen schneller zersetzt. Denn erst wenn die Bodenlebewesen die organischen Düngerbestandteile in mineralische Teile umgewandelt haben, steht der Dünger den Pfingstrosen zur Verfügung und unterstützt sie beim Neuaustrieb im nächsten Frühjahr.

Den Dünger am besten etwas in den Boden einarbeiten. Aber Vorsicht: Die empfindlichen Wurzelknollen der Pfingstrosen liegen nur wenige Zentimeter unter der Erde, dort also nicht zu tief harken.

