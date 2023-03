Oleander schneiden: Wann ist der beste Zeitpunkt? Stand: 02.03.2023 10:52 Uhr Damit Oleander im Sommer in seiner ganzen Pracht blüht, benötigt er einen jährlichen Rückschnitt im zeitigen Frühjahr. Doch auch im Herbst kann sich das Schneiden der mediterranen Pflanze lohnen.

Oleander wird hierzulande gern im Kübel gepflanzt. Er ist sehr schnittverträglich und kann zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahr geschnitten werden. Für einen gesunden, dichten Wuchs und zahlreiche Blüten ist jedoch vor allem ein regelmäßiger Schnitt im Frühjahr empfehlenswert. Beim Schneiden stets Handschuhe tragen. Oleander ist giftig, besonders sein Pflanzensaft kann zu Hautirritationen führen.

Rückschnitt im Frühjahr für einen dichten Wuchs

Junge Pflanzen sind in den ersten Jahren äußerst blühfreudig und benötigen daher noch keinen Rückschnitt. Bei älteren Oleandersträuchern hingegen sollte man stets im zeitigen Frühjahr (März) alte Zweige um ein Drittel auf eine Länge von etwa 15 bis 20 Zentimeter einkürzen. Mit der Gartenschere immer direkt oberhalb eines Blattes oder einer Blattgruppe ansetzen. An diesen Stellen treibt die Pflanze neu aus, trägt jedoch erst im Folgejahr wieder Blüten, da Oleander vorrangig am einjährigen Holz blüht. Auch kranke oder nach innen wachsende Zweige entfernen. Vorsicht bei jüngeren Trieben: Damit diese im selben Jahr blühen, nur bis zur ersten Knospe zurückschneiden.

Herbstrückschnitt: Vorbereitung aufs Winterquartier

Alternativ zu einem Schnitt im Frühjahr eignet sich ein Herbstrückschnitt vor allem bei zu groß gewachsenen Oleandersträuchern, um sie auf platzsparende Weise auf das Winterquartier vorzubereiten. Kranke, schräg wachsende oder hängende Triebe auslichten und insgesamt höchstens ein Drittel aller Zweige entfernen. Wichtig ist es hierbei, die Blütenstände nicht wegzuschneiden, da diese bereits die Knospen für den nächsten Sommer angelegt haben.

Radikaler Verjüngungsschnitt im Frühjahr oder Herbst

Ist ein Oleanderstrauch krank, verkahlt oder von Schädlingen befallen, sollte man ihn entweder im März oder im Herbst (vor der Winterruhe) radikal verjüngen. In diesem Fall schneidet man alle Triebe auf zehn bis 30 Zentimeter Länge ab. Daraufhin treibt die Pflanze wieder kräftig aus und wird im nächsten Jahr umso prächtiger blühen.

Oleander durch Stecklinge vermehren

Es gibt verschiedene Arten, einen Oleander zu vermehren. Hat man im Frühling sowieso bereits Zweige abgeschnitten, können diese wunderbar als Stecklinge verwendet werden. Besonders gut eignen sich dazu ein- und zweijährige Seitentriebe ohne Blüten, die etwa 20 Zentimeter lang sind. Auf einen geraden Schnitt achten und die unteren Blätter des Stecklings entfernen. In ein Glas mit Wasser stellen oder direkt in Anzuchterde setzen. Zur Wurzelbildung braucht es einen warmen und hellen Standort ohne Zugluft.

Wie und wann schneidet man Oleander zurück? Für einen starken, dichten Wuchs empfiehlt es sich, Oleander im Frühjahr (März) zurückzuschneiden. Hierfür alte Zweige um ein Drittel auf eine Länge von etwa 15 bis 20 Zentimetern einkürzen. Auch kranke oder schräg wachsende Zweige entfernen. Kann man Oleander komplett zurückschneiden? Ein kompletter Rückschnitt - auch Verjüngungsschnitt genannt - eignet sich besonders bei kranken, verkahlten oder von Schädlingen befallenen Oleandersträuchen. In diesem Fall kürzt man am besten im März oder im Herbst (vor der Winterruhe) alle Triebe auf zehn bis 30 Zentimeter Länge ein.

