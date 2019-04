Stand: 08.04.2019 14:52 Uhr

Welche Pflanzen benötigen jetzt einen Rückschnitt?

Das Frühjahr ist der ideale Zeitpunkt, um weichholzige Pflanzen zurückzuschneiden. Dazu zählen Rosen, Schmetterlingssträucher und der Gartenhibiskus. Da diese Pflanzen am diesjährigen Holz blühen, besteht keine Gefahr Blütenansätze abzuschneiden. Im Gegenteil: Der Rückschnitt regt das Wachstum an, es bilden sich besonders viele und kräftige Blüten.

Rosen richtig schneiden

Weitere Informationen Rosen im Frühjahr richtig schneiden Damit Rosen im Sommer kräftig blühen, benötigen sie im Frühjahr einen Rückschnitt. mehr

Für Beet- und Edelrosen gilt: Schwache Triebe stark zurückschneiden, die starken Triebe jedoch nur wenig stutzen. Den Schnitt schräg etwa fünf Millimeter oberhalb einer nach außen zeigenden Knospe ansetzen. Der schräge Schnitt ist wichtig, damit sich kein Wasser sammeln kann und kein Nährboden für Krankheitserreger entsteht. Rosen, die nur einmal im Jahr Blüten bilden, sollten nicht geschnitten werden, weil sie an den Trieben des Vorjahres blühen. Bei Strauch- und Kletterrosen nur das tote Holz entfernen.

Hortensien nur vorsichtig zurückschneiden

Auch einige Hortensien sind dankbar für einen Frühjahrsschnitt. Wann und wie stark sie beschnitten werden sollten, hängt von der Sorte ab. Bei der Bauernhortensie beziehungsweise Japanhortensie sowie der Kletterhortensie sollten im Frühling lediglich erfrorene oder abgestorbene Triebe entfernt werden. Schneidet man zu viel, blüht die Pflanze nicht mehr so üppig oder gar nicht, denn die Blüten werden bereits im Vorjahr angelegt.

Obstbaum-Wachstum durch Rückschnitt bremsen

Idealer Zeitpunkt, um Obstbäume zu schneiden, ist in der Regel der späte Winter. Ein Schnitt im Frühjahr kann aber in bestimmten Fällen sinnvoll sein - etwa, wenn es sich um starkwüchsige Bäume handelt.

Durch den Frühjahrsschnitt verlieren die Gehölze etwas Flüssigkeit - eine Art "Aderlass" für den Baum. Das bremst den unkontrollierten Austrieb. Zudem verliert das Gehölz an Blattmasse, dadurch betreibt die Pflanze weniger Fotosynthese und wächst schwächer.

Kein Frühjahrsschnitt für Hecken, Walnuss und Ahorn

Einige Gehölze sollte man möglichst nicht im Frühjahr schneiden. Dazu zählen etwa Walnuss und Ahorn. Grund: Im Frühjahr verlieren sie beim Schneiden sehr viel Flüssigkeit, da in der Pflanze um diese Jahreszeit viel Saft aufsteigt. Mit dem Schnitt sollte man daher bis zum vollen Laubaustrieb im Juni warten.

Auch Hecken sollten erst im Frühsommer rund um den Johannistag geschnitten werden. Ab dieser Zeit wachsen sie nicht mehr so stark und behalten die gewünschte Form. Starke Rückschnitte von Hecken sind generell zwischen dem 1. März und dem 30. September gesetzlich untersagt.

Das richtige Werkzeug

In der Regel ist die Gartenschere das richtige Werkzeug für den Frühjahrsrückschnitt. Dickere Äste, etwa von Obstbäumen, werden mit einer Astschere gekappt. Generell gilt: Das Werkzeug muss sauber sein, damit keine Krankheiten übertragen werden. Außerdem sollte es unbedingt scharf sein, um die Pflanze so wenig wie möglich zu verletzen und glatte Schnittstelle zu erzeugen. Wer mit seinem Werkzeug an einer kranken Pflanze geschnitten hat, sollte die Schere unbedingt desinfizieren, um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern.

Weitere Informationen Gartengeräte: Welches ist wofür geeignet? Spaten, Schaufel und Grubber: Mit den richtigen Geräten fällt die Gartenarbeit leicht. Welche Geräte sollte jeder Gartenbesitzer haben? Und worauf sollte man beim Kauf achten? mehr Gartentipps für April Der April ist die beste Zeit für die Neugestaltung des Gartens: Gehölze lassen sich nun gut neu pflanzen. Rasen sollte vertikutiert und gedüngt werden. Die Tipps im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 09.04.2019 | 16:20 Uhr