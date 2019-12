Stand: 27.11.2019 10:45 Uhr

Mini-Tannenbaum: Ideal für Balkon und Terrasse

Lebensbäume, Kiefern oder Wacholder: In der Adventszeit haben Koniferen Hochkonjunktur, werden mit Lichterketten und allerlei Glitzer und Schleifen verziert. Wer keinen Platz für ein großes Gehölz im Garten oder auf dem Balkon hat, kann auf Mini-Koniferen im Topf zurückgreifen. Sie sind sehr dekorativ.

Mini-Koniferen statt Tannenbaum Mein Nachmittag - 13.12.2018 16:20 Uhr Kein Platz für einen Tannenbaum? Kein Problem, es gibt auch dekorative Alternativen im Kleinformat. NDR Fernsehgärtner Matthias Schuh stellt sie vor.







4 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Pflanze vor Kälte schützen und schmücken

Damit die Pflanze den Winter draußen gut übersteht, sollte man sie verpacken. Dazu die Konifere mit dem Plastiktopf in einen etwas größeren Topf stellen. Den Platz zwischen den beiden Töpfen mit Eierkartons oder Pappe auffüllen. So lässt sich Staunässe vermeiden und die Pflanze ist vor Frost geschützt. Anschließend den Topf hübsch verkleiden, dafür eignet sich etwa ein farbiger Jutesack. Zum Schluss eine Lichterkette in das Bäumchen hängen. Wer möchte, schmückt zusätzlich mit Kugeln oder Zapfen.

Zwergkoniferen im Frühjahr in den Garten pflanzen

Nach der Weihnachtszeit die Konifere weiterhin regelmäßig gießen. Im Frühjahr kann sie dann in den Garten oder in einen größeren Kübel gepflanzt werden. Besonders gut passen die immergrünen Gehölze neben Stauden oder Ziergräser. Da Zwergkoniferen sehr langsam wachsen, kommen sie oft jahrelang ohne Schnitt aus. Pflanzt man das Bäumchen in den Eingangsbereich des Hauses, kann man es im folgenden Winter wieder als Weihnachtsbaum nutzen und stimmungsvoll beleuchten oder dekorieren.

Folgende Sorten sind für eine solche Pflanzung geeignet:



Säulenwacholder (Juniperus Commune 'Hibernica')

Blaue Zwergzypresse (Chamaecyparis lawsoniana 'Tharandtensis Caesia')

Zwergkorktanne (Abies lasiocarpa 'Compacta')

Zuckerhutfichte (Picea glauca 'Conica')

Zwergkiefer (Pinus mugo 'Mops')

Säulenlebensbaum (Thuja occidentalis 'Smaragd')

Mini-Koniferen wie die kleine Fadenzypresse, Zwergwacholder, Zuckerhutfichte oder Krummholzkiefer eignen sich auch gut für Kübel.

Wer sich beim Kauf nicht für Zwerg-Arten entscheidet, sollte bedenken, dass die Pflanzen nach ein paar Jahren sehr groß werden können. Während beispielsweise Zwergscheinzypressen nur maximal einen Meter hoch werden, können Eiben und Lebensbäume sehr breit und drei bis sechs Meter wachsen. Sie eignen sich hervorragend als Heckenpflanze, Kiefern sollten dagegen solitär stehen.

Leicht zu pflegen

Koniferen sind grundsätzlich sehr pflegeleicht. An den Gartenboden stellen sie keine besonderen Ansprüche, er sollte jedoch weder zu Staunässe neigen noch zu sehr austrocknen oder moorig sein. Koniferen benötigen zwar Licht, sollten aber nicht den ganzen Tag in der prallen Sonne stehen. Dann verfärben sich die Nadeln oftmals braun und die Pflanzen sehen krank aus.

Dieses Thema im Programm: Mein Nachmittag | 03.12.2019 | 16:20 Uhr