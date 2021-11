Adventskranz selber machen: Deko-Ideen und Tipps Stand: 19.10.2021 11:50 Uhr Bei Kerzenlicht und Tannengrün kommt Weihnachtsstimmung auf. Wer es individuell mag, bastelt seinen Adventskranz und hübsche Dekoration einfach selbst. Tipps und Ideen.

Ob üppig grün aus Tanne und Buchsbaum, schlicht und wiederverwendbar aus Weide oder verspielt mit Glitter und Schleifchen: Pünktlich zum ersten Advent halten viele Geschäfte eine große Auswahl an Adventskränzen bereit. Deutlich günstiger als bereits geschmückte Kränze sind schlichte Fichten- oder Tannenkränze ohne Dekoration. Mit wenigen Handgriffen lassen sie sich individuell gestalten und schmücken.

Holz, Moos, Zweige: Welches Material für den Adventskranz?

Folgende Materialien braucht man, je nach persönlichen Geschmack, um einen Adventskranz selbst zu gestalten:

1 Stroh- oder Styroporkranz

Zweige nach Wahl, z.B. Fichte, Kiefer, Zypresse, Buchsbaum oder Ilex

zum Zurechtschneiden der Zweige: 1 Gartenschere

für Kränze ohne Grün: Zapfen, Samen und Nüsse

zum Befestigen der Zweige: Basteldraht

zum Befestigen der Dekoration: Heißkleber

Kerzenhalter zum Stecken (alternativ Windlichter oder Gläser) und Kerzen

als Deko: Gewürze wie Zimtstangen oder Sternanis, kleine Kugeln, Nüsse, Kiefernzapfen, Rinde, Moos, Holz- oder Zimtsterne, Dekobänder

als Basis: 1 feuerfester Teller oder 1 Holzbrett

Wer keinen klassischen Kranz basteln möchte, kann die Kerzen auch direkt auf ein Tablett oder Holzstück stellen oder einen Metallkranz mit Kerzenhaltern verwenden und diese hübsch dekorieren.

So halten Adventskränze und Gestecke bis Weihnachten

Damit die Dekoration möglichst bis Weihnachten schön aussieht, empfiehlt es sich, auf Material zurückzugreifen, das lange hält. Gut geeignet sind die Zweige der Nobilistanne - diese Sorte nadelt kaum. Auch Kränze aus gemischtem Grün, etwa mit Koniferen oder Buchsbaum, halten lange und sehen besonders hübsch und lebendig aus. Besonders lange hält sich das Grün in einer Steckhilfe, denn sie speichert Wasser. Die Haltbarkeit verlängert sich außerdem, wenn die Gestecke möglichst weit entfernt von Heizung oder Kamin stehen und über Nacht auf Balkon oder Terrasse gestellt werden.

Gestecke vor Feuer schützen

Besprühen Sie die Gestecke regelmäßig mit etwas Wasser aus einer Sprühflasche, am besten mit einer einfachen Kochsalzlösung. Sie schützt davor, dass der Kranz schnell in Brand gerät. Auf keinen Fall sollten Sie Haarspray zum Fixieren verwenden. Falls der Kranz Feuer fängt, brennt er sonst noch stärker. Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Dekoration nicht zu nah an den Kerzen sitzt und befestigen sie die Kerzen am Kranz auf Haltern. Wer den Kranz nicht immer im Auge behalten will, kann auch LED-Kerzen verwenden oder die Kerzen in Windlichter stellen.

Dieses Thema im Programm: die nordstory | 29.11.2021 | 14:00 Uhr