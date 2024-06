Begonien pflanzen, pflegen und überwintern Stand: 25.06.2024 17:15 Uhr Die Sommerblumen blühen ausdauernd und gedeihen auch im Halbschatten und Schatten und sind ideal für die Bepflanzung von Beeten und Balkon. Welche Ansprüche haben die farbenfrohen Pflanzen an Boden und Pflege?

Ob knallrot oder leuchtend gelb, hängend oder aufrecht wachsend, mit zarten, kleinen oder üppigen, großen Blüten: Kaum eine Sommerblume ist in einer ähnlich großen Vielfalt von Sorten und Farben erhältlich wie die Begonie. Viele Sorten haben zudem ein schönes Blattwerk. Die Pflanzen sind recht anspruchslos und blühen vom Frühjahr bis weit in den Oktober hinein. Sie eignen sich sowohl für Balkonkästen oder Kübel als auch für Blumenampeln oder die Beetbepflanzung. Bekannteste Sorten sind Eisbegonien, Knollenbegonien und Hängebegonien.

Der richtige Standort und Boden

Begonien stammen ursprünglich aus tropischen und subtropischen Wäldern, dort wachsen sie meist im Schatten von Bäumen, daher bevorzugen die meisten Begoniensorten schattige oder halbschattige Standorte. Man kann sie also auch gut unter Bäume und Sträucher pflanzen. Begonien mögen humose, durchlässige Gartenerde, am besten vermischt mit Kompost.

Begonien richtig pflegen

Ab Mitte Mai, wenn kein Frost mehr zu erwarten ist, kann man Begonien ins Freie pflanzen. Dabei auf ausreichend Abstand achten - bei Knollenbegonien sollte er mindestens 20 Zentimeter betragen, denn zu enge Abstände können Fäulnis begünstigen. Die Pflanzen regelmäßig mit kalkarmen Wasser gießen und möglichst nicht austrocknen lassen. Staunässe vertragen Begonien aber nicht.

Für eine üppige Blüte kann man die Pflanzen ungefähr alle zwei Wochen mit einem Flüssigdünger düngen. Schneiden muss man Begonien nicht, regelmäßiges Ausputzen verwelkter Blüten und Blätter regt aber die Blütenbildung an und wirkt Pilzbefall entgegen.

Schöne Kombinationen mit Lobelien und Fuchsien

Begonien lassen sich in Kübeln und auf dem Balkon hervorragend mit anderen Pflanzen kombinieren. So bilden orangefarbige Begonien einen tollen Kontrast zu blauen Lobelien.

Weiße, pinkfarbene und rote Sorten passen gut zu Fuchsie und Fleißigem Lieschen - beide Pflanzen fühlen sich wie die Begonie auch an halbschattigen und schattigen Standorten wohl und sind daher ideal für Nord- oder Ostbalkone. Vor allem hängende Sorten sind ein schöner Blickfang in Blumenampeln.

Eisbegonien: Genügsame Blühwunder

Besonders pflegeleicht sind Eisbegonien, daher sind die Sommerblumen auch als Grabbepflanzung beliebt. Die Pflanzen mit den zarten Blüten in Weiß, Rosa oder Rot blühen ausdauernd bis zum ersten Frost und gedeihen an sonnigen ebenso wie an schattigen Standorten. Viele Sorten haben schöne Blätter - die Farbvariationen reichen von hellgrün bis dunkel bronzefarbig.

Mit gelegentlichen Trockenphasen kommen Eisbegonien gut zurecht, ein Ausputzen ist nicht erforderlich, da verwelkte Blüten von selbst abfallen. Frosthart sind Eisbegonien allerdings nicht. Ihr Name verweist vielmehr auf die empfindlichen Blätter, die bei Druck schnell abbrechen.

Knollenbegonien vorziehen und überwintern

Mit ihren großen Blüten sind Knollenbegonien ein besonderer Hingucker im Beet oder Kübel. Die Farb- und Formenvielfalt ist groß. Statt die jungen Pflanzen im Frühjahr im Gartenmarkt zu kaufen, kann man sie im Haus aus Zwiebeln vortreiben. Dazu setzt man die Knollen im Februar oder März in eine Mischung aus humoser Blumenerde und etwas Sand. Wichtig: Die dellenartige Vertiefung an der Knolle muss nach oben zeigen. Die Knollen nur sehr flach einpflanzen - sie dürfen oben noch herausschauen - und die Erde feucht halten. Alternativ kann man die Begonienknollen auch direkt nach dem letzten Frost ins Freiland setzen. Dann blühen sie allerdings erst später.

Wer sich im folgenden Jahr wieder an den Pflanzen erfreuen möchte, muss die Begonienknollen vor dem ersten Frost ausgraben. Anschließend die Blätter entfernen, alle Triebe zurückschneiden und die Knollen säubern. An einem möglichst kühlen und trockenen Ort, etwa im Keller oder der Garage, bei Temperaturen bis zehn Grad lagern. Zur Lagerung hat sich eine mit Sand gefüllte Kiste bewährt. So überwintern die Knollen trocken, aber ohne vollständig auszutrocknen.

