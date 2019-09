Stand: 26.09.2019 17:11 Uhr

Spalierobst: Ideal für kleine Gärten

Wer begrenzten Platz im Garten oder nur einen Balkon hat, aber trotzdem nicht auf Obstbäume verzichten möchte, kann sogenanntes Spalierobst pflanzen. Dabei handelt es sich um Bäume, die an einem Gerüst, dem Spalier, ausgerichtet und befestigt werden. Prinzipiell kann jeder Baum so geformt werden. Am Spalier wird zum Beispiel ein runder Apfelbaum flach und nimmt nur noch wenig Platz ein. Die Qualität der Früchte ist bei Spalierobst oftmals höher, da sie aufgrund der Form mehr Sonne abbekommen.

Der richtige Standort für Spalierobst

Als Standort für Spalierobst eignen sich sowohl Hauswände als auch freistehende Plätze. Wärmeliebende Obstsorten wie Pfirsich und Birne sind in der Nähe von Wänden besser aufgehoben, da diese Wärme speichern und zudem Windschutz bieten. Schöner Nebeneffekt: Spalierobst an Wänden kann triste Fassaden verschönern. Als freistehend wachsendes Spalierobst eignen sich beispielsweise Apfelbäume.

Niedrigwüchsige Obstsorten auch für Kübel geeignet

Wer wenig Erfahrung mit dem Schnitt von Obstbäumen hat, kann Spalierobst im Gartenfachhandel oder einer Baumschule kaufen. Damit das Gehölz nicht zu groß wird, sollte man darauf achten, dass die sogenannte Unterlage - also die Pflanze, auf die das eigentliche Obstgehölz gepfropft wurde - nicht zu stark beziehungsweise hoch wächst. Die meisten Obstbäume bestehen nämlich aus zwei Teilen. Damit der Baum auch Früchte trägt, sollte in der Nähe ein geeigneter Befruchter wachsen oder beim Kauf eine selbstbefruchtende Sorte gewählt werden.

Niedrigwüchsige Sorten können auch in einem Kübel kultiviert werden. Dieser sollte ausreichend Abflusslöcher haben und großzügig bemessen sein. Besser geeignet ist sogenanntes Säulenobst, das sind schwachwüchsige Züchtungen, die eher schmal in die Höhe wachsen und perfekt für den Balkon sind.

Ein Spalier aus Bambusstäben herstellen

Spalierobst aus dem Gartenfachgeschäft ist verhältnismäßig teuer - wer experimentierfreudig ist, probiert einfach, es selbst zu kultivieren. Dazu reichen ein wenig handwerkliches Geschick und passende Bambusstäbe aus dem Fachhandel. Diese werden einfach mit etwas kräftigem Bindedraht zu einem kleinen Gerüst zusammengebunden. Zu den typischen Formen zählt die sogenannte Palmette, bei der es einen senkrechten Haupttrieb und mehrere waagerecht wachsende Triebe gibt. Vor dem Kauf des Obstbaums sollte man genau überlegen, wie die Äste am besten ans Spalier passen, sodass sie waagerecht ausgerichtet sind. Überstehende Äste einfach wegschneiden.

Mit Gummibändern die jungen Triebe fixieren

Zum Befestigen des Baums am Spalier sind Gummibänder empfehlenswert, durch ihre Dehnbarkeit passen sie sich dem Wachstum des Baums an. Die Bänder werden mehrfach um die Äste und den Stamm gewickelt - aber Vorsicht, nicht zu fest! Die Triebe sollten möglichst jung und somit biegsam sein, so wird das Holz nicht so stark beansprucht, wenn die Äste in Form gebracht werden.

