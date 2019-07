Stand: 12.07.2019 13:35 Uhr

Süßkirsche im Sommer nach der Ernte schneiden

Sie gehört zu den Rosengewächsen, wird bis zu 60 Jahre alt und trägt wunderbar süße Früchte: die Süßkirsche. Im Gegensatz zu den meisten anderen Obstbäumen, die im späten Winter geschnitten werden, empfiehlt sich bei der Süßkirsche ein Sommerschnitt. Zu diesem Zeitpunkt treibt der Baum weniger stark als im Frühling aus und wird deshalb nicht so groß - ideal für die Ernte. Diese beginnt meist Ende Juni und ist der richtige Zeitpunkt für den Rückschnitt, damit der Baum im Folgejahr wieder reichlich trägt.

Saubere Schnitte nötig

Für den Rückschnitt benötigt man eine scharfe Handsäge, eine scharfe Rosenschere sowie ein scharfes Messer, um unpräzise Schnitte nacharbeiten zu können. So können Viren und Bakterien nicht so leicht in den Baum eindringen und ihn schwächen. Wichtig: Die Äste nicht zu tief abschneiden. Es sollen aber auch keine "Kleiderhaken" entstehen. Zwei bis drei Zentimeter sind ideal. Die Schnittkanten etwas schräg schneiden, sodass Regenwasser besser ablaufen kann und nicht auf der Schnittwunde stehen bleibt. Am besten eignet sich ein leicht windiger, sonniger Tag. So trocknen die Wunden recht schnell ab. Wer die Schnittkanten sauber mit einem Messer nacharbeitet, benötigt in der Regel kein Mittel für den Wundverschluss.

Luft und Licht für neuen Fruchtansatz am Kirschbaum

Kirschbäume fruchten an Trieben, die zwei oder drei Jahre alt sind. Bekommen diese nicht genügend Licht, verkahlen sie und es bilden sich keine Früchte. Die Grundregel beim Schneiden: lieber ein paar große Schnitte statt vieler kleiner. Kirschbäume brauchen viel Luft und Licht für den neuen Fruchtansatz, deshalb auch mittige Äste abschneiden. Auch die Krone kann beherzt gelichtet werden. Hängende untere Äste sollten ebenfalls entfernt werden, so lässt sich für Ernte und Pflege besser eine Leiter an den Baum stellen. Dafür übrigens aus Sicherheitsgründen immer eine Stehleiter verwenden. Die Äste von Kirschbäumen brechen recht schnell, bei angelehnten Leitern kann es schnell zu schweren Unfällen kommen.

