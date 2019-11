Vögel im Winter richtig füttern

Futter für Vögel, Igel und Eichhörnchen

Mein Nachmittag - 12.11.2019 16:20 Uhr

Singvögel sowie Igel und Eichhörnchen freuen sich besonders in der kalten Jahreszeit über zusätzliche Nahrungsquellen. Fernsehgärtner Ole Beeker erklärt, wer was am liebsten frisst.