Natürliche Herbstdeko aus dem eigenen Garten Stand: 29.09.2021 14:55 Uhr Im Herbst lässt sich im Garten viel Material für eine originelle Herbstdeko finden. Nur mit Draht, Zeitung und Pflanzen bindet Gartenprofi Peter Rasch farbenfrohe Sträuße und Kränze.

Der eigene Garten ist im Herbst eine wahre Deko-Fundgrube: Jede Menge leuchtende Blüten, Fruchtstände und Blätter warten auf ihren Einsatz in knallbunten Girlanden und Kränzen. Garten-Fuchsschwanz, Hortensien, Hagebutten und Fette Henne sorgen für Farbtupfer, wenn es draußen längst grau ist. Getrocknet sind sie eine lange Zeit haltbar.

Ein stabiles und wiederverwendbares Gerüst

Auch Heidepflanzen wie Erika sowie Stacheldraht kommen noch mal groß raus. Sie bringen Struktur, zum Beispiel in einem Herbstkranz. Grundlage dafür ist ein Draht, der in der Mitte zusammengelegt wird. Dadurch entsteht auf der einen Seite eine Öse, die später besonders wichtig wird. Das andere Ende zu einem kleinen Haken biegen. Um den Draht Zeitungspapier wickeln und mit Bindedraht befestigen. Das Zeitungspapier sorgt dafür, dass Sträucher und Sträuße später nicht verrutschen. So entsteht ganz schnell ein stabiles, wiederverwertbares Gerüst, ganz ohne Styropor und Plastik.

Bis zu 40 kleine Sträuße für einen Kranz

Aus der Blumen- und Blütenernte lassen sich kleine Sträuße binden, jeweils etwa drei oder vier Blüten und Früchte bilden eine Einheit. Diese werden jetzt Stück für Stück um das Grundgerüst gelegt und mit Bindedraht befestigt. Immer wechselnd von oben und von unten. Je kleiner die Sträußchen, desto zarter wird das Gesamtbild. Für einen Meter Girlande können gut 30 bis 40 kleine Sträußchen nötig sein. Abschließend wird der umwickelte Draht zu einem Ring gebogen und der Haken in der Öse befestigt. Der fertig bewickelte Draht eignet sich natürlich auch als längliche Tischgirlande.

Weitere Informationen Schöne Herbstdekoration selber machen Verblüffend einfach und sehr effektvoll: Gärtner Peter Rasch stellt schöne Herbstdeko mit Materialien aus dem Garten her. Daraus entstehen ein schöner Herbstkranz und Windlichter. Bildergalerie Kübel und Balkonkästen herbstlich bepflanzen Wer bis zum Winter farbige Akzente setzen möchte, kann den Balkon im Herbst neu bepflanzen. Welche Pflanzen eignen sich? mehr

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 03.10.2019 | 19:30 Uhr