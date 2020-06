Stand: 19.06.2020 09:19 Uhr - Mein schönes Land TV

Einen Zaun aus Einweg-Paletten bauen

Ein dekorativer Zaun ist aus Einweg-Paletten schnell gebaut. Wie ein kleiner Paravent kann er als Blickfang oder als Sichtschutz aufgestellt werden. Blumentöpfe und Körbe schmücken den Zierzaun, der sich zudem leicht transportieren lässt.

Material für einen Einweg-Paletten-Zaun

Einwegpalette(n)

Sägewerkzeug

Hakenschrauben, Scharniere (wenn gewünscht)

Nägel in unterschiedlichen Größen, Arbeitshandschuhe

unterschiedliche Blumenbehälter, Übertöpfe nach Wahl

Pflanzen und Erde, wie gewünscht

Dieser Blickfang ist schnell gebaut

Für den Zaun wird nur die Vorderseite der Einweg-Palette verwendet, also wird die Rückseite der Palette entfernt. Dann können die einzelnen Latten je nach Wunsch in Form geschnitten werden, in diesem Fall nach klassischer Lattenzaun-Optik - die oberen Enden laufen in Dreiecksform aus. Wer ein Übereckzaunstück haben möchte, verschraubt zwei bearbeitete Palettenstücke im rechten Winkel mit Scharnieren zueinander. Dann nach Belieben Hakenschrauben für die Blumengefäße anbringen. Nun kann der kleine Zaun dekoriert werden: Die Blumen in Töpfe pflanzen und mithilfe der Haken und Nägel am Zaun befestigen oder einhängen.

Dieses Thema im Programm: Mein schönes Land TV | 21.06.2020 | 11:30 Uhr