Schwimmende Teichinsel für den Gartenteich basteln Stand: 04.08.2022 14:05 Uhr Mit einer Styroporplatte und einigen Pflanzen lässt sich in wenigen Schritten eine Teichinsel für den heimischen Gartenteich bauen. Dabei wirkt sich die Insel positiv auf das Ökosystem Teichs aus.

Eine Teichinsel ist ein wahrer Hingucker mit großer Wirkung, denn die Insel ist ein guter Wasserfilter und bietet Fischen gleichzeitig Schatten und ein Versteck. Der Schatten verringert zudem die Algenbildung, denn weniger Licht im Teich bedeutet auch weniger Algen. Ringelnatter und Frosch fühlen sich besonders wohl auf solchen Inseln.

Styroporplatte und Pflanzen: Die Zutaten für die Teichinsel

Für den Bau der Insel braucht man gar nicht viel: eine Styroporplatte, ein scharfes Messer, einen Stein als Anker und für die Bepflanzung selbst gesammelte Wildkräuter, Teichpflanzen sowie ein bisschen Moos für die Ränder. Bei der Styroporplatte unbedingt darauf achten, dass sie aus festem Material ist, sodass sie kein Wasser speichert. Die normalen weißen Platten saugen sich schnell voll und gehen dann durch das zusätzliche Gewicht der Pflanzen langsam unter.

Viele Formen sind möglich

Das Schöne an der Teichinsel ist, dass sie den eigenen Vorstellungen keine Grenzen setzt. Beim Schneiden der Form sollten man lediglich beachten, dass die Insel stabil genug bleibt und nicht auseinanderbricht. Ob in Herzform, als klassischer Kreis oder - wie in unserem Beispiel - in Form einer Insel: Nahezu alles ist möglich. Wichtig ist nur, am Ende noch einen Anker an der Insel zu befestigen, damit sie nicht hin und her getrieben wird. Dafür eignet sich ein schwerer Stein, der mit Draht an der Insel befestigt ist.

Wildkräuter und Moos verschönern die Teichinsel

Welche Pflanzen in welcher Menge genau verwendet werden, bleibt jedem selbst überlassen. Etwas Geschick erfordert das Schneiden der Löcher. Diese sollten groß genug sein, damit die Wurzeln an das Wasser gelangen, die Pflanze aber nicht hindurchfällt. Vor dem Einsetzen der Pflanzen in die Löcher einen Teil der Erde aus dem Wurzelbereich entfernen.

Das Moos kommt an den Rand. Für einen besseren Halt die Pflanzen mit kleinen Drahtkrampen feststecken. So bleibt die Bepflanzung intakt, falls beispielsweise ein Frosch auf die Insel klettert

