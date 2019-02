Stand: 01.02.2019 17:02 Uhr

"Carcassonne": Legespiel mit Suchtpotenzial

Mit der ganzen Familie, mit Freunden oder Kindern - Brett- und Kartenspiele machen großen Spaß und sind gerade in der dunklen Jahreszeit ein idealer Zeitvertreib. Die Auswahl ist riesig, jedes Jahr kommen in Deutschland mehrere Hundert neue Spiele auf den Markt. Da fällt die Auswahl manchmal schwer. Wir stellen in einer Serie Klassiker und weniger bekannte Spiele vor, die sich lohnen. Teil 1: "Carcassonne".

Die gleichnamige südfranzösische Stadt mit ihrer mittelalterlichen Festungsanlage ist der Namensgeber für diesen abwechslungsreichen Brettspiel-Klassiker. Die Spieler legen reihum je eine Karte, die sie vom Stapel ziehen, und bilden so nach und nach eine Landschaft mit Wiesen, Wegen, Klöstern und Städten. Jeder Spieler hat eine bestimmte Anzahl an Spielfiguren, die er als Ritter, Bauer, Mönch oder Wegelagerer auf den Karten platzieren kann. Wer das besonders geschickt macht, bekommt bei der Wertung die meisten Punkte und gewinnt.

Warum macht "Carcassonne" so viel Spaß?

"Carcassonne" ist ein Spiel mit Suchtpotenzial, das nie langweilig wird - schon, weil das Spielfeld jedes Mal neu zusammengesetzt wird und so immer anders aussieht. Ist eine Runde beendet, möchte man sofort eine weiter starten. Denn mit ein bisschen Erfahrung kann jeder seine Figuren strategisch klug einsetzen und so ordentlich punkten. Als Ergänzung zum Basisspiel gibt es zahlreiche Erweiterungen, die zusätzlich für Abwechslung sorgen.

Wem die Optik mit Städten, Wiesen und Klöstern nicht zusagt, kann sich für verschiedene Varianten wie Amazonas, Goldrausch oder Safari entscheiden. Die Regeln sind jeweils ähnlich, Karten und Figuren sehen anders aus.

"Carcassonne" auf einen Blick Für wen? 2-5 Spieler ab 7 Jahren Wie lange? etwa 35 Minuten Spieltyp Strategie und Glück Auszeichnungen Spiel des Jahres 2001, Deutscher Spielepreis 2001 Verlag Hans im Glück Verfügbarkeit neu im Handel erhältlich Preis Basisspiel 19,99 Euro (neue Edition: 22,99 Euro), Erweiterungen ab 13,99 Euro

Weitere Spiele Spieletipp: "Bezzerwizzer" Bei "Bezzerwizzer" gibt es Quizfragen aus 20 Bereichen. Das Tolle: Jeder Spieler ist die ganze Zeit involviert und kann mit der richtigen Strategie den Sieg einfahren. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 28.12.2018 | 13:20 Uhr