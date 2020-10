Stand: 23.10.2020 12:15 Uhr Schätze der Industriekultur im Norden erleben

In Norddeutschland erinnern zahlreiche Denkmäler an die Geschichte der Industrialisierung. Der Verein Europäische Route der Industriekultur (ERIH) - ein Netzwerk der wichtigsten Standorte des industriellen Erbes in Europa - hat mehr als 1.000 dieser Meisterwerke der Ingenieurskunst in über 40 europäischen Ländern zusammengestellt. Eine Auswahl spannender Standorte und Museen im Norden: