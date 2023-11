Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk Stand: 03.10.2023 11:17 Uhr Abseits der prächtigen Altstadt schufteten Arbeiter im 20. Jahrhundert in den Lübecker Vororten - etwa im Hochofenwerk. Das Industriemuseum Herrenwyk erinnert an diese Zeit.

Mit der Hansestadt Lübeck verbinden viele Besucher prächtige Fachwerkhäuser und wohlhabende Kaufleute. Doch es gibt auch das andere Lübeck, das Lübeck der kleinen Leute. Viele von ihnen lebten in Herrenwyk, einem Arbeiterstadtteil östlich des Zentrums an der Trave. Jobs gab es in Sichtweite: Im Hochofenwerk, das sich von 1907 an zu einem der größten Industriebetriebe der Stadt entwickelte. Heute erinnert das Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk an die Hochzeit und den Niedergang des Unternehmens bis zur Pleite 1981 - und stellt dabei die Arbeiter in den Mittelpunkt.

Zurück in die 20er-Jahre

Die mehr als 1.000 Beschäftigten des Hochofenwerks, in dem in drei Hochöfen Eisen produziert wurde, wohnten überwiegend in einer eigens gebauten Siedlung neben der Fabrik. Versorgen konnten sie sich in einem kleinen Werkskaufhaus, in dem jetzt das Museum untergebracht ist. Besucher fühlen sich in die Zeit um 1920/30 zurückversetzt. Neben einem Kaufmannsregal mit Papiertüten und Dosen steht eine Krämerwaage, in einer Küche hängen über dem Ofen Pfannen und Siebe an der Wand.

Die dunkle Zeit der Zwangsarbeit

Das Museum informiert auch über Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, die während des Zweiten Weltkriegs im Hochofenwerk, auf Werften und in anderen Lübecker Industriebetrieben arbeiten mussten. Damit wird eine Brücke zum zweiten, kleineren Teil der Dauerausstellung geschlagen. Er befasst sich mit der Fender Werft, die 2002 als letzte der großen Lübecker Werften aufgegeben hat.

Als Industriemuseum zeigt die Ausstellung zusätzlich viele Werkzeuge und Maschinen, Arbeitskleidung und Büroeinrichtungen aus Lübecker Fabriken, die längst dem Strukturwandel der Wirtschaft zum Opfer gefallen sind. Im Schaumagazin ist außerdem Spielzeug der vergangenen 120 Jahre zu sehen. Die meisten Exponate dürfen aus dem Regalen genommen und vorsichtig gespielt werden.

Das Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk ist Kulturpartner von NDR Kultur.

Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk Kokerstraße 1-3

23569 Lübeck

Tel. (0451) 122 4195

geschichtswerkstatt@luebeck.de



Öffnungszeiten und weitere Informationen auf der Website des Museums

Karte: Hier befindet sich das Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk

Weitere Informationen Kulturpartnerschaften - Mit wem? Wo? Und warum? Mit mehr als 140 Kultureinrichtungen möchte NDR Kultur die Kultur im Norden sichtbar, hörbar, erlebbar zu machen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 14.09.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Ausstellungen