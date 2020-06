Stand: 15.06.2020 11:49 Uhr - NDR Info

Wo Urlaub in Corona-Zeiten wieder möglich ist

Das Coronavirus hat sich weltweit ausgebreitet. Reise- und Urlaubsmöglichkeiten wurden massiv eingeschränkt und inzwischen Schritt für Schritt wieder erweitert. Die Bundesregierung hat die weltweite Warnung für touristische Reisen für zunächst 29 europäische Länder aufgehoben. Für Länder außerhalb Europas, etwa Ägypten oder Tunesien, gilt sie weiterhin. In Norddeutschland ist der Tourismus mit Einschränkungen wieder angelaufen. Fragen und Antworten zum Thema.

Reisewarnungen: Sind Reisen ins Ausland erlaubt?

Das Auswärtige Amt hat die weltweite Reisewarnung für Touristen wegen der Corona-Pandemie für zunächst 25 Staaten der Europäischen Union sowie Großbritannien, Island, die Schweiz und Liechtenstein aufgehoben. Weiterhin gültig bleibt die Warnung für Spanien (voraussichtlich bis 21. Juni), Finnland und Norwegen, da dort Einreisebeschränkungen und Quarantäne-Vorschriften bestehen. Allerdings darf seit dem 15. Juni eine begrenzte Anzahl von Urlaubern im Rahmen eines sogenannten Pilotprojekts bereits nach Mallorca und auf die übrigen Balearen-Inseln reisen.

Individuelle Reisehinweise informieren über Risiken in den jeweiligen Ländern. So kann auch von touristischen Reisen abgeraten werden, etwa nach Großbritannnien, solange dort eine 14-tägige Quarantänepflicht für alle Einreisenden gilt. In vielen Ländern bestehen weiterhin Einschränkungen im touristischen Angebot und im öffentlichen Leben. Auch der Flugverkehr ist noch erheblich reduziert.

Für mehr als 160 Nicht-EU-Länder hat die Bundesregierung die Reisewarnung bis 31. August verlängert. Darunter sind auch beliebte Reiseziele wie die Türkei und Ägypten. Es soll aber Ausnahmen für einzelne Länder geben, die bestimmte Kriterien erfüllen.

"Ältere Menschen sollten zu Hause Urlaub machen" NDR Info - 15.06.2020 07:18 Uhr SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach rät älteren und vorerkrankten Menschen dazu, in diesem Sommer nicht in die Ferne zu fahren. Unterdessen laufen auf Mallorca die Saison-Vorbereitungen.







2,7 bei 20 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ist Urlaub in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, MV und Hamburg möglich?

Ja, allerdings mit Einschränkungen und unterschiedlichen Detail-Regelungen in den Bundesländern.



Wie ist die Lage an den Grenzen zu Dänemark, Polen und den Niederlanden?

Die Niederlande haben die Einreise aus Deutschland nicht begrenzt und wollen ab 1. Juli Ferienparks und Campingplätze wieder komplett öffnen. Polen hat seine Grenzen zu allen EU-Nachbarländern am 13. Juni wieder geöffnet. Auch nach Dänemark dürfen deutsche Urlauber - mit Einschränkungen - wieder reisen.

Lässt sich der Sommerurlaub jetzt sicher planen?

Eine sichere Urlaubsplanung für den Sommer 2020 ist weiterhin schwierig. Reisen im Inland sind mit Einschränkungen möglich. Bei Auslandsreisen hängt es stark vom Reiseziel ab.In vielen europäischen Staaten sind Touristen bereits wieder willkommen, Spanien will am 21. Juni folgen. Das Auswärtige Amt informiert über die Situation in einzelnen Staaten. In den meisten Ländern gelten mehr oder weniger strenge Einschränkungen wie Abstandsregeln und Reservierungsvorschriften.

Auch Reisen nach Schweden sind möglich, wer von dort nach Norddeutschland zurückkehrt, muss allerdings zunächst in Quarantäne.

Weitere Informationen 03:08 NDR Info Wo ist Urlaub in Corona-Zeiten ab 15. Juni möglich? NDR Info Urlaubsreisen schienen auf dem Höhepunkt der Corona-Krise vor wenigen Wochen kaum vorstellbar, sind nun aber möglich. Die Grenzen innerhalb der EU und des Schengen-Raums sind wieder größtenteils offen. Audio (03:08 min)

Findet meine gebuchte Reise statt?

Viele Reiseveranstalter haben gebuchte Reisen, die bis einschließlich 14. Juni beginnen sollten, abgesagt. Auf ihren Websites informieren sie über Details und die Rückerstattung des Reisepreises. Ob Reisen, die später beginnen sollen, stattfinden, ist nicht sicher. Voraussichtlich wird es je nach Reiseziel unterschiedliche Regelungen geben. Der größte deutsche Reiseveranstalter, TUI, will am 17. Juni wieder erste Urlaubsflüge abheben lassen. Wer frühzeitig selbst storniert, läuft Gefahr, die vertraglich vereinbarten Stornierungskosten zahlen zu müssen, so die Verbraucherzentrale.

Fluggesellschaften haben den Reiseverkehr weitgehend eingestellt.

Kann ich eine gebuchte Pauschalreise kostenlos stornieren?

Kunden können Pauschalreisen in Staaten, für die weiterhin eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt, kostenlos stornieren, so der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Für andere Länder gibt es kein allgemeines Recht, den gebuchten Urlaub mit Hinweis auf das Coronavirus kostenfrei abzusagen. Die Verbraucherzentrale rät in diesem Fall, sich mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen einer frühen Stornierung genau zu beschäftigen. Nähere Hinweise geben die Verbraucherschützer auf ihrer Website.

Weitere Informationen Urlaub in Corona-Zeiten: Diese Rechte haben Kunden Welche Rechte haben die Kunden und müssen sie um ihr Geld bangen? mehr

Müssen Kunden Reise-Gutscheine akzeptieren?

Sagt ein Reiseveranstalter eine Pauschalreise oder Kreuzfahrt ab, muss er den Kunden ihr Geld innerhalb von 14 Tagen erstatten. Viele Unternehmen bieten derzeit stattdessen Gutscheine an. Sie sind bisher für Verbraucher keine sichere Alternative, da sie im Falle einer Insolvenz des Reiseveranstalters wertlos sind. Deshalb sind Kunden nicht verpflichtet, einen Gutschein zu akzeptieren. Um die Reisebranche zu unterstützen, hat das Bundeskabinett nun beschlossen, die Gutscheine finanziell abzusichern. Wird ein Gutschein nicht bis Ende 2021 eingelöst, soll das Geld ausgezahlt werden. Bedingung: Die Reise wurde vor dem 8. März 2020 gebucht und fand aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt.

Was gilt für Individualreisende?

Wegen der Schließung der Grenzen haben auch diejenigen, die Reiseleistungen einzeln selbst gebucht haben, laut Verbraucherzentrale Chancen, ihr Geld zurückzubekommen - zumindest, wenn sie nach deutschem Recht gebucht haben. Wurde der Vertrag direkt mit einem ausländischen Unternehmen geschlossen, greift dortiges Recht. Viele Unternehmen zeigen sich kulant.

Was geschieht, wenn mein Flug ausfällt?

Sagt eine Fluggesellschaft einen gebuchten Flug ab, bekommen Kunden ihr Geld zurück oder können einen Ersatzflug zu einem späteren Zeitpunkt wahrnehmen. Eine zusätzliche Entschädigung muss die Fluggesellschaft zumindest dann nicht leisten, wenn für das Zielland ein Einreiseverbot gilt. Findet der Flug statt, gibt es kein generelles Recht auf Umbuchung oder kostenloses Storno. Viele Gesellschaften bieten aber individuelle Kulanzregelungen und flexible Umbuchungsmöglichkeiten an.

Weitere Informationen Flug annulliert: So bekommen Sie Ihr Geld zurück Viele Fluggesellschaften bieten bei annullierten Flügen aufgrund der Corona-Krise lediglich Gutscheine an. Für eine Rückerstattung der Kosten müssen die Kunden einiges beachten. mehr

Gibt es Einschränkungen bei der Deutschen Bahn?

Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr und den Regionalverkehr eingeschränkt und passt ihn immer wieder an. Mehrere internationale Verbindungen sind noch immer unterbrochen. Die Bahn bittet darum, grenzüberschreitende Reisen bis auf Weiteres zu verschieben. Möglichkeiten für Kunden, Reisen zu verschieben oder zu stornieren, wurden erweitert. Im Fernverkehr können Tickets, die bis zum 13. März gekauft wurden und für Fahrten ab dem 5. Mai gelten, flexibel und ohne Zugbindung bis zum 31. Oktober genutzt werden. Für Gruppen-Fahrkarten ist das nicht möglich, sie können aber kostenfrei storniert werden.

Für Fahrkarten, die ab dem 14. März gekauft wurden, gelten die normalen Stornobedingungen. Die wichtigsten Fragen beantwortet die Bahn auf ihrer Website.

Dürfen Busreisen stattfinden?

Nachdem touristische Busreisen zunächst bundesweit verboten waren, haben die Bundesländer nun unterschiedliche Regelungen getroffen.

Wie ist die Situation bei Kreuzfahrten?

Das Auswärtige Amt rät dringend von Kreuzfahrten ab. Ausgenommen sind Flusskreuzfahrten innerhalb der EU und des Schengen-Raums mit besonderen Hygienekonzepten. Viele Veranstalter bieten kostenlose Umbuchungen an. Auf ihren Websites informieren sie über die genauen Regelungen.

Kreuzfahrten: Diese Rechte haben Urlauber NDR 1 Radio MV - Die Frühaufsteher - 15.06.2020 08:10 Uhr Welche Rechte haben Urlauber, die wegen Corona von der gebuchten Kreuzfahrt zurücktreten wollen? Wiebke Cornelius, Juristin bei der Verbraucherzentrale in MV beantwortet Hörerfragen.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen