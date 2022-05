Stand: 17.05.2022 09:00 Uhr NDR Konzertreihe in Kiel

In der Saison 2022/2023 spielen erstmals beide Orchester des NDR in der Kieler Konzertreihe: NDR Elbphilharmonie Orchester und NDR Radiophilharmonie freuen sich auf eine vielseitige Konzertsaison an der Förde!

Bitte beachten

Aufgrund der Renovierung des Kieler Schlosses sind wir aktuell nach wie vor auf den Ersatzspielort Wunderino Arena angewiesen und können so wegen der eingeschränkten Verfügbarkeit der Arena in der Saison 2022/2023 nur drei - statt bisher vier - Konzerte in Kiel anbieten. Als viertes Konzert besteht für Kieler Abonnent:innen die Option, Karten für das Sonderkonzert mit Paavo Järvi und Stephen Isserlis in der Elbphilharmonie dazu zu buchen - zu den gewohnten Abokonditionen!

Weitere Informationen Abonnement-Bestellung: NDR Konzerte in Kiel

Kiel-Konzerte 2022/2023