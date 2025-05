"MS Deutschland" eröffnet die Kreuzfahrtsaison in Wismar Stand: 01.05.2025 09:33 Uhr Die "MS Deutschland" hat die Kreuzfahrtsaison in Wismar eröffnet. Am Donnerstagmorgen hat das 175 Meter lange Schiff im Hafen der Hansestadt für rund zwölf Stunden festgemacht.

Gegen acht Uhr morgens ist am Donnerstag das Kreuzfahrtschiff "MS Deutschland" in Wismar eingelaufen. Für rund zwöf Stunden machte es im Hafen fest und eröffnete damit die Kreuzfahrtsaison in der Hansestadt. Das 175 Meter lange ehemalige Flagschiff der ZDF-Fernsehserie "Das Traumschiff" kommt in der Regel einmal im Jahr nach Wismar.

Zwei "Neulinge" machen fest

Bis Dezember werden insgesamt achtmal Kreuzfahrtschiffe Wismar anlaufen. Das wäre nach Angaben der Stadtverwaltung ein Anlauf weniger als im vergangenen Jahr. Allerdings stehen noch zwei weitere Ankünfte zur Debatte. Dreimal wird die "MS Amadea" Kreuzfahrtpassagiere in die Hansestadt bringen. Im Juni kommen die "MS Star Pride" und die "MS Hamburg" jeweils zum ersten Mal nach Wismar. Zwölf Jahre lang verwaltete eine Agentur die Kreuzfahrtanläufe in Wismar. In diesem Jahr haben die Stadtverwaltung und das Hafenamt diesen Job übernommen.

