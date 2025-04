Tag der Arbeit 2025: Demos am 1. Mai in Niedersachsen Stand: 23.04.2025 12:54 Uhr Zum Tag der Arbeit fordern die DGB-Gewerkschaften Investitionen, faire Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. In Niedersachsen finden viele Aktionen statt. Diesmal unter dem Motto "Mach dich stark mit uns!"

Am 1. Mai 2025 ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zu bundesweiten Demonstrationen und Kundgebungen auf. Die zentrale Veranstaltung findet in diesem Jahr in Chemnitz statt. Unter dem Motto "Mach dich stark mit uns!" wollen sich die Gewerkschaften für eine gerechte Arbeitswelt, faire Löhne und eine starke Demokratie einsetzen.

Forderungen der Gewerkschaft: Investitionen, Fachkräfte, Mindestlohn

In diesem Jahr fordert der DGB von der Bundesregierung, das beschlossene Sondervermögen dort einzusetzen, wo es am dringendsten benötigt werde: "in die Schienen, Schulen, den Wohnungsbau, die soziale Sicherung, die Digitalisierung und den Klimaschutz. Es kommt jetzt darauf an, unser Land und unsere Wirtschaft am Laufen zu halten", heißt es in dem Mai-Aufruf der Gewerkschaft. Außerdem sei es wichtig, mehr Fachkräfte zu gewinnen: gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne seien dazu der Schlüssel. Daher fordert die Gewerkschaft einen nationalen Aktionsplan zur Stärkung der Tarifbindung, ein Bundestariftreuegesetz und einen armutsfesten Mindestlohn.

1. Mai: Kundgebungen und Demos in Niedersachsen

Bramsche : Kundgebung und Familienfest - 11 Uhr

: Kundgebung und Familienfest - 11 Uhr Braunschweig : Demonstration, Kundgebung und Familienfest - ab 10.45 Uhr

: Demonstration, Kundgebung und Familienfest - ab 10.45 Uhr Bremerhaven : Demonstration, Kundgebung und Maifest - ab 10 Uhr

: Demonstration, Kundgebung und Maifest - ab 10 Uhr Cuxhaven : Kundgebung mit anschließender Diskussion und Familienfest - 11 Uhr

: Kundgebung mit anschließender Diskussion und Familienfest - 11 Uhr Delmenhorst : Demonstration, Kundgebung und Familienfest - ab 10 Uhr

: Demonstration, Kundgebung und Familienfest - ab 10 Uhr Emden : Demonstration, Kundgebung und Familienfest - 10.30 Uhr

: Demonstration, Kundgebung und Familienfest - 10.30 Uhr Göttingen : Demonstration, Kundgebung und Familienfest - 11 Uhr

: Demonstration, Kundgebung und Familienfest - 11 Uhr Hannover : Demonstration, Kundgebung und Familienfest - ab 10 Uhr

: Demonstration, Kundgebung und Familienfest - ab 10 Uhr Hildesheim : Demonstration, ökumenische Andacht und Familienfest - ab 10.15 Uhr

: Demonstration, ökumenische Andacht und Familienfest - ab 10.15 Uhr Lingen : Demonstration, Kundgebung und Familienfest - 11 Uhr

: Demonstration, Kundgebung und Familienfest - 11 Uhr Lüneburg : Demonstration, Kundgebung und Familienfest - 11 Uhr

: Demonstration, Kundgebung und Familienfest - 11 Uhr Melle : Kundgebung und Familienfest - 11 Uhr

: Kundgebung und Familienfest - 11 Uhr Norden : Kundgebung und Familienfest - 11 Uhr

: Kundgebung und Familienfest - 11 Uhr Nordenham : Demonstration, Kundgebung und Familienfest - 10 Uhr

: Demonstration, Kundgebung und Familienfest - 10 Uhr Norderney : Kundgebung und Familienfest - 11.45 Uhr

: Kundgebung und Familienfest - 11.45 Uhr Oldenburg : Kundgebung, am 30. April Konzert "Rock gegen Rechts" - 19 Uhr

: Kundgebung, am 30. April Konzert "Rock gegen Rechts" - 19 Uhr Osnabrück : Demonstration, Kundgebung und Familienfest - 10 Uhr

: Demonstration, Kundgebung und Familienfest - 10 Uhr Papenburg : Kundgebung und Familienfest - 13 Uhr

: Kundgebung und Familienfest - 13 Uhr Stade : Kundgebung und Familienfest - 10 Uhr

: Kundgebung und Familienfest - 10 Uhr Varel : Kundgebung und Familienfest - 11 Uhr

: Kundgebung und Familienfest - 11 Uhr Wilhelmshaven : Kundgebung und Familienfest - 11 Uhr

: Kundgebung und Familienfest - 11 Uhr Wolfenbüttel : Kundgebung - 10.30 Uhr

: Kundgebung - 10.30 Uhr Wolfsburg: Demonstration, Kundgebung und Kulturprogramm - ab 9.30 Uhr

Weitere Veranstaltungen in Niedersachsen finden Sie online beim DGB Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt.

Tag der Arbeit: Kampf für die Rechte der Arbeitnehmer

Seit 1919 wird der erste Mai in Deutschland als Feiertag begangen. Seinen Ursprung hat der Aktionstag in den USA, als 1886 Hunderttausende Arbeiter in mehreren Städten die Einführung eines Acht-Stunden-Tages forderten.

