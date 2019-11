Verleihung NDR Kultur Sachbuchpreis

Am Mittwochabend nimmt Robert Macfarlane den NDR Kultur Sachbuchpreis 2019 entgegen. Neben dem Autor kommen zur Gala im Schloss Herrenhausen zahlreiche weitere hochkarätige Gäste.

20.11.2019

Am Mittwochabend nimmt Robert Macfarlane den NDR Kultur Sachbuchpreis 2019 entgegen. Ausgezeichnet wird der Brite für sein Buch "Im Unterland - Eine Entdeckungsreise in die Welt unter der Erde", aus dem Englischen übersetzt von Andreas Jandl und Frank Sievers. Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung wird bei einer Gala im Schloss Herrenhausen in Hannover überreicht.

Die Katakomben von Paris, der Bauch eines Gletschers im Osten Grönlands oder ein Atommüllendlager unter einer finnischen Insel. Robert Macfarlane ist zu erstaunlichen Orten gereist. Seine Ziele liegen alle unter der Erde. "Es ist das wunderbare und zugleich beunruhigende Paradox der Unterwelt", erzählt Macfarlane und fügt hinzu: "Es beginnt da, wo unsere Sicht üblicherweise endet. Wir können nach oben schauen und Billionen von Meilen ins Weltall sehen. Aber wenn wir nach unten blicken, dann sehen wir nur unsere Füße auf der Erde. Darunter aber gedeiht ein Mysterium, im besten Fall ein Wunder, im schlimmsten Fall ein Schrecken."

Robert Macfarlanes Buch hat "narrative Kraft"

Publizistin Hilal Sezgin begründet die Entscheidung der Jury: "Generell tendieren wir dazu, Sachbücher unter Nützlichkeitsgesichtspunkten zu sehen. Die sollen uns belehren, die sollen Diskussionen anregen. Ja, all das können Sachbücher, aber sie können auch neue Welten eröffnen. Sie können auch Abenteuer bieten und sie können uns Erlebnisse bieten. Und das zeigt uns dieser Preisträger." Macfarlanes Buch habe eine herausragende narrative Kraft, so das Urteil des Jury-Vorsitzenden Joachim Knuth, stellvertretender Intendant und Programmdirektor Hörfunk des NDR.

Saxofonistin Asya Fateyeva spielt mit ihrem Mann

Die musikalischen Gäste des Abends sind Asya Fateyeva und Stepan Simonian. Selten spielen die Saxofonistin und der Pianist zusammen - dem ehelichen Frieden zu Liebe: "Das ist immer Adrenalin, vor allem mit meiner Frau. Nicht nur auf der Bühne - auch sonst im Leben. Wir wollen schon eine längere Zeit zusammenbleiben - und die Proben sind nicht ungefährlich dafür", scherzt Simonian.

Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann ist Ehrengast

Ehrengast der Gala ist die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann, die im vergangenen Jahr, gemeinsam mit ihrem Mann Jan Assmann, für ihre Arbeit zur Erinnerungskultur mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt wurde. Außerdem diskutiert sie unter anderem mit Hendrik Brandt, dem Chefredakteur der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" und ebenfalls Jury-Mitglied beim NDR Kultur Sachbuchpreis über die Frage "Woran orientieren in erregten Zeiten?".

Förderpreis "Opus Primum" für Annika Hardt

Auch die junge Hamburger Wissenschaftlerin Annika Hardt wird ausgezeichnet. Sie erhält den Förderpreis "Opus Primum" der VolkswagenStiftung für ihre Publikation "Technikfolgenabschätzung des CRISPR/CAS-Systems", in der sie sich kritisch mit der sogenannten Gen-Schere auseinandersetzt.