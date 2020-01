Auf diesen Tag werden schon viele Musikfreunde in und um Hannover hinfiebern, gibt sich mit Martha Argerich doch eine wahre Klavierlegende die Ehre. Seit unfassbaren sieben Jahrzehnten steht die Argentinierin auf der Bühne, gewann den Busoni- und den Chopin-Wettbewerb, wurde mit Auszeichnungen vom Echo Klassik bis zum Praemium Internationale überhäuft. Immer wieder tritt sie zusammen mit jüngeren Talenten auf, wie in diesem Fall an der Seite der koreanischen Pianistin Shin-Heae Kang, die in Hannover ausgebildet wurde. Beide spielen das Doppelkonzert von Francis Poulenc, dessen augenzwinkernder Humor bestens zum Jahreseinstieg passt.

Beschwingter Neujahrsauftakt mit Strauss und Ravel

Neujahrsstimmung verbreiten außerdem die "Rosenkavalier"-Suite von Richard Strauss sowie zwei Orchester-"Hits" von Maurice Ravel, das Tanzpoem "La Valse" und der unverwüstliche "Boléro". Die NDR Radiophilharmonie steht wie gewohnt unter Leitung ihres Chefdirigenten Andrew Manze.

Das Programm

Francis Poulenc

Konzert für zwei Klaviere d-Moll

Richard Strauss

Suite aus "Der Rosenkavalier" op. 59

Maurice Ravel

La Valse

Boléro



Martha Argerich Klavier

Shin-Heae Kang Klavier

NDR Radiophilharmonie / Ltg.: Andrew Manze



Live aus dem Kuppelsaal in Hannover

