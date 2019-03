Stand: 07.03.2019 17:16 Uhr

Sex und Lügen - Nico Muhlys "Marnie" in der MET von Sabine Lange

"Two boys" und "Different sisters" waren die ersten beiden Opern, die der Amerikaner Nico Muhly komponierte. Vor Kurzem wurde seine dritte Oper, "Marnie" in London uraufgeführt und gleich danach, im vergangenen November, an der Metropolitan Opera New York. NDR Kultur sendet eine Aufzeichnung dieser Produktion, die in New York bejubelt wurde.

"Was ist es - eine sex story? Eine mystery story? Ein Krimi? Eine Romanze? Ein Psychothriller? Das alles und noch mehr." Mit solchen fetten Schlagzeilen wurde 1964 für einen der berühmtesten Filme Alfred Hitchcocks geworben: "Marnie". Die Titelheldin ist eine junge Frau, die zwanghaft stiehlt und immer wieder ihre Identitäten wechselt bis sie in flagranti erwischt wird und vor der Wahl steht, zu heiraten oder ins Gefängnis zu gehen.

Der Brite Winston Graham schrieb die Erzählung, die in den 1950er Jahren spielt, 1962. Jetzt bringt sie der 38-jährige amerikanische Erfolgskomponist Nico Muhly auf die Opernbühne. Er ist fasziniert von den psychologischen Aspekten dieses Stoffes: "Lügen ist ein Schlüsselthema für das Theater. Viele Opern kreisen darum. Lügen und Verkleidung! Denken Sie an 'Così fan tutte' oder an Wotans verschiedene Identitäten im Ring. In 'Marnie' geht es auch darum. Warum lügen wir? Was haben wir davon? Und wie verletzen wir uns damit? Ich denke, die Musik kann da die Atmosphäre schaffen. In der Partitur können Dinge stehen, die die Figuren nicht wissen oder verbergen. Da reichen oft ganz subtile Mittel."

Gerade die Titelfigur hat es ihm angetan: "Marnie erinnert mich an die Melisande aus der Oper von Claude Debussy. Sie ist kaum greifbar. Ihre Vergangenheit ist schwer zugänglich. Mich fasziniert, dass Marnie aus einem tiefen, fast animalischen Instinkt heraus reagiert. Sie kommt mir fast wie die Komponistin der Oper vor. Sie hat die Biografien dieser vielen Frauen geschrieben, die sie verkörpert. Neue Identitäten, das bedeutet auch immer wieder: neue Musik!"

Marnie als Opfer des Systems

In der Oper "Marnie" begibt sich die Titelheldin in psychoanalytische Behandlung. Sie will verstehen, was sie antreibt - hat sie die Grenze zum Wahn überschritten? Ist sie verrückt? "Diese Frage wollten wir nicht beantworten," sagt Muhly, "aber wir wollten deutlich zeigen, dass Marnie von Männern umgeben ist, die hinterhältige Interessen verfolgen. Es ist ein frauenfeindliches Milieu, das sie umgibt, und wir sehen dann, dass schon ihre Mutter ein Opfer dieses Systems war. Wir wollen eine Situation zeigen, in der alle schuldig werden. So ist es meistens im Leben."

In der Metropolitan Opera New York stand Isabel Leonard als Marnie auf der Bühne. "Als man mir die Rolle der Marnie anbot, habe ich sofort zugesagt. Die Figur ist so vielschichtig - welchen Teil ihrer inneren Welt ich nach außen trage, ist eine große Herausforderung, macht aber auch viel Spaß", berichtet die amerikanische Mezzosopranistin.

