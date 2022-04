"Unser Land im Wandel" - die Themenserie zur Landtagswahl Stand: 22.04.2022 20:47 Uhr Es gibt viel zu tun für die künftige Landesregierung. Von den Pandemie-Folgen für Kinder und Jugendliche über bezahlbaren Wohnraum - wir sprechen mit den Fachpolitikerinnen und -politikern der Parteien über ihre Lösungsvorschläge.

Knackige Slogans, Rosen in der Fußgängerzone, Hände schütteln auf dem Marktplatz - der Wahlkampf kratzt oftmals an der Oberfläche. Dabei gibt es drängende Probleme - auch in Schleswig-Holstein - die es in den kommenden fünf Jahren zu bewältigen gilt. 100.000 Wohnungen müssten bis 2030 im Land gebaut werden und in der Pflege sind aktuell laut Bundesagentur für Arbeit 569 Stellen unbesetzt. Die gestiegenen Preise für Sprit belasten in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein vor allem diejenigen, die weite Wege mit dem Auto zurücklegen müssen und Kinder und Jugendliche brauchen Unterstützung nach zwei Jahren Pandemie.

Wir diskutieren in unserer Themenserie mit den Fachpolitikerinnen und -politikern der Parteien ihre Lösungsideen und Angebote an den Wähler und die Wählerin. Wie wollen sie die aktuelle Situation verbessern? Und was planen sie langfristig. Das fördert neben klassischem Parteiprogramm auch unkonventionelle Ideen zu Tage, die eine Ahnung davon geben, wie sich Schleswig-Holstein und das Leben vor Ort in den kommenden Jahren verändern könnten.

