Finanzämter: Technische Probleme in SH sind behoben

Die technische Großstörung, die zu Problemen bei Finanzämtern unter anderem auch in Schleswig-Holstein geführt hatte, ist behoben worden. Der IT-Dienstleister Dataport teilte mit, dass die neu installierte Hardware in Betrieb sei und alle Tests erfolgreich verlaufen seien. Es habe ein Problem mit einer Hardware im Umfeld der Firewall gegeben, so Dataport. In der Folge konnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzämter seit vergangenen Mittwoch (7.5.) nicht auf Steuerdaten von Bürgerinnen und Bürgern zugreifen. Ein Cyberangriff konnte laut Dataport in der vergangenen Woche ausgeschlossen werden.

12.05.2025

