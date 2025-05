Hund reißt Reh in Damp: Polizei sucht den Hundehalter Stand: 13.05.2025 08:20 Uhr Eine Frau hat am Sonntag beobachtet, wie ein Hund nahe eines Campingplatzes in Damp ein Reh gehetzt und gerissen hat. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen - und hofft auf Hinweise zum Halter des Hundes.

Nachdem am frühen Sonntagmorgen ein Hund ein Reh in der Nähe eines Campingplatzes in Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gerissen hat, sucht die Polizei Zeugen. Eine Bewohnerin vom Campingplatz "Koralle" hatte laut der Ermittler beobachtet, wie ein großer, schwarzer Hund - vermutlich ein Schäferhund - ein Reh auf einer benachbarten Koppel jagte und schließlich tötete.

Hundebesitzer bewohnt nicht den Campingplatz

Der Hundebesitzer sagte der Zeugin, dass er auf dem Campingplatz wohne und selbst die Polizei rufen würde. Dies geschah jedoch nach Polizeiangaben nicht. Eine Überprüfung ergab, dass aktuell auch kein Mann mit einem schwarzen Hund einen Stellplatz auf dem Campingplatz hat.

Reh-Kitze können gerettet werden

Das Reh konnte der Polizei zufolge nur noch tot aufgefunden werden. Zwei dazugehörige Kitze, die in der Nähe lagen, konnten jedoch gerettet werden.

Polizei bittet um Hinweise

Der Hundehalter ist etwa 60 bis 70 Jahre alt, trägt eine Brille und hat graue Haare. Er war mit dem Fahrrad und einer Frau mit zwei weiteren, kleineren Hunden unterwegs. Hinweise zum Mann oder seinem Aufenthaltsort nimmt die die Polizeistation Damp unter der Rufnummer 04352 3074000 entgegen.

