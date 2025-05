Bezoarziege in der Arche Warder geboren: Deutschlandweit einmalig Stand: 12.05.2025 18:37 Uhr Anfang Mai hat eine Bezoarziege ein Kitz geboren - das erste Bezoar-Jungtier, welches in der Arche Warder geboren wurde. Die Tiere sind deutschlandweit nur in diesem Tierpark zu sehen.

Eine tierische Premiere in der Arche Warder: Eine Bezoarziege hat am 2. Mai ein Ziegenkitz zur Welt gebracht. Zum einen ist das besonders, da die Arche Warder nach eigenen Angaben deutschlandweit die einzige zoologische Einrichtung ist, die diese Ziegenart hält. Zum anderen gibt es dem Tierpark zufolge aktuell insgesamt nur noch etwa 1.000 wildlebende Bezoarziegen in Vorderasien.

Bezoarziegen sind Vorfahren aller Hausziegen

Bezoarziegen sind die Vorfahren aller Hausziegen, so die Arche Warder. In Vorderasien leben sie zurückgezogen in unzugänglichen Höhenlagen der Gebirge. Das Muttertier des weiblichen Kitzes kam gemeinsam mit dem Bock im Jahr 2022 aus dem Tierpark Bern in die Arche Warder. Es sei der erste Nachwuchs für die Ziege. Das kleine Kitz sei allerdings besonders gut getarnt - und daher nur schwer im Gehege zu entdecken.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere Tierparks