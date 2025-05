Stand: 13.05.2025 06:18 Uhr Mögliche Massenschlägerei in Elmshorn - Verdächtige fliehen

Die Kriminalpolizei Elmshorn (Kreis Pinneberg) ermittelt zu einer möglichen Massenschlägerei in einem Elmshorner Wohngebiet zwischen Papenhöhe und Hasenbusch. Am Sonnabendnachmittag (10.5.) sollen dort zwei Gruppen mit körperlicher Gewalt aufeinander losgegangen sein. Das haben laut Polizei mehrere Zeugen berichtet. Mindestens 20 Personen seien demnach an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen, vereinzelt habe es auch Verletzte gegeben.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist unklar

Laut Polizei entfernten sich die Beteiligten noch vor Eintreffen der alarmierten Beamten mit mehreren Fahrzeugen. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bisher unbekannt, so ein Sprecher weiter. Aufgrund der Zeugenaussagen ermittelt die Kriminalpolizei Elmshorn nun zu mehreren möglichen Körperverletzungsdelikten und einem möglichen schweren Landfriedensbruch. Hinweise zu den beteiligten Personen oder zu den Fluchtfahrzeugen nimmt die Polizei unter 04121- 8030 entgegen.

