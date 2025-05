Leichenfund in Wesseln: Polizei stellt Identität fest Stand: 12.05.2025 15:12 Uhr Bei der am Sonnabend in Wesseln gefundenen Leiche handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen 53-jährigen Mann aus Heide. Die Polizei geht nicht von einem Fremdverschulden aus.

Am Sonnabend (10.5.) ist in einem Straßengraben in Wesseln (Kreis Dithmarschen) eine Leiche entdeckt worden. Dabei soll es sich um einen 53-jährigen Mann aus Heide handeln. Das teilte die Polizei in Itzehoe (Kreis Steinburg) auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit. Man habe die Identität des Mannes schnell herausfinden können, sagte ein Sprecher. Details dazu nannte er jedoch nicht.

Polizei geht von einem Unglücksfall aus

Wie lange der Tote bereits in dem Graben gelegen hatte, konnte die Polizei nicht sagen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es allerdings nicht, so der Sprecher. Man gehe von einem Unglücksfall aus. Der Leichnam sei auch bereits zur Bestattung freigegeben.

Leiche wurde von einer Passantin gefunden

Eine Frau hatte die Leiche dem Sprecher zufolge an der Straße "Am Ruthenstrom" am Morgen des Sonnabends gefunden und um 10.42 Uhr den Rettungsdienst alarmiert. Die Kriminalpolizei hatte den Fundort, der neben einem Supermarkt liegt, abgesperrt.

