Nach Messerüberfall in Kiel: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Überfall im Kieler Schützenpark. Laut der Ermittler haben am Sonntagabend in Höhe des Teichs zwei Männer eine 63-jährige Frau und ihren 27-jährigen Begleiter mit einem Messer bedroht und die Herausgabe der Taschen gefordert. Die Frau und ihr Begleiter warfen den Tätern daraufhin eine Handtasche und eine Brusttasche zu. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Gellertstraße. Sie waren laut Polizei etwa 20-25 Jahre alt, dünn und trugen einen flaumartigen Bart. Zeugen, die die Tat gesehen haben oder Angaben zu den Tätern machen können, sollen sich bei der Polizei melden.

