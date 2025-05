Stand: 13.05.2025 08:36 Uhr Flensburg: Kein Warmwasser wegen Rohbruchs

Vergangene Nacht hat es einen Wasserrohrbruch an einer Hauptleitung in der westlichen Höhe in Flensburg gegeben. Das teilen die Stadtwerke mit. Es könne deshalb zu Unterbrechungen in der Warmwasserversorgung kommen. Betroffen sind Haushalte im östlichen Teil der Stadt. Im Moment laufen die Reparaturarbeiten. Wie lange die betroffenen Haushalte kein warmes Wasser haben, dazu konnten die Stadtwerke keine Angaben machen. Man rechne mit einer zügigen Fehlerbehebung, heißt es. Die Ursache für den Rohrbruch ist bisher noch unbekannt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg