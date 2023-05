Stand: 05.05.2023 06:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Flensburg: Zwei Menschen sterben bei Großbrand

Bei einem Großbrand in der Harrisleer Straße in Flensburg sind nach Angaben der Polizei und der Stadt Flensburg am Donnerstag ein Erwachsener und ein Kind ums Leben gekommen. Neun weitere Menschen wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Noch ist unklar, warum das folgenschwere Feuer im Dachstuhl des dreistöckigen Hauses ausbrach. Es sei im negativen Sinne ein spektakulärer Einsatz gewesen, sagt der Chef der Flensburger Feuerwehr, Carsten Herzog. Die Feuerwehren kamen zunächst nicht gut an das Mehrfamilienhaus heran, weil Angehörige und Nachbarn den Weg versperrten. Über 100 Menschen hielten sich demnach in der Straße auf. Sie hätten helfen wollen und die Einsatzkräfte nicht bewusst behindert, sagt Herzog. Allerdings wurden laut Polizei und Feuerwehr auch Videos gemacht und in Sozialen Netzwerken gepostet. Herzog verurteilt das scharf: "Wenn Menschen um ihr Leben kämpfen und das aufgenommen und gepostet wird - das geht gar nicht." Auch Flensburgs Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos) kritisiert das Verhalten der Gaffer. Eine Polizeisprecherin ruft dazu auf, die Videos nicht weiter zu verbreiten. Strafrechtliche Schritte würden geprüft. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2023 07:00 Uhr

Flensburgs Handballer schlagen Melsungen bei Bult-Debüt 37:25

Mark Bult hat ein gelungenes Debüt als neuer Trainer des Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt gefeiert. Bei der Premiere des 40-jährigen Niederländers als Chefcoach bezwang der Tabellenvierte am Donnerstag die MT Melsungen mit 37:25 (14:12). Im Spiel eins nach der Freistellung von Ex-Trainer Maik Machulla waren Lasse Möller und Magnus Röd mit je fünf Treffern die besten Werfer der Flensburger. Für die MT waren vor 5.764 Zuschauern Timo Kastening und Elvar Jonsson je sechsmal erfolgreich. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2023 06:00 Uhr

Wetter: Bewölkt und windig bei 10 bis 17 Grad

Heute bleibt es überwiegend bewölkt, aber trocken. Vor allem am Vormittag sind noch freundliche Abschnitte möglich, später ziehen von der Elbe her dichtere Wolken auf, die auch Regen mitbringen. Die Temperaturen liegen zwischen 10 Grad in Olpenitz bei Kappeln (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 11 Grad auf Fehmarn, 15 Grad in Dithmarschen und 17 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). Dazu ist es windig, an den Küsten auch stürmisch. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2023 06:00 Uhr

