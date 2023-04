Stand: 18.04.2023 07:15 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Noch mehr Lieferengpässe bei Medikamenten

Die Lieferengpässe bei Medikamenten sind so gravierend wie nie. Mittlerweile gibt es laut dem Bundesinstitut für Arzneimittel Lieferengpässe bei mehr als 470 Medikamenten, im Herbst waren es noch 280. Schuld sind nach Ansicht des Apothekerverbandes Schleswig-Holstein vor allem die Rabattverträge mit den Pharmakonzernen. So hätten die Firmen weder Anreize, hier zur produzieren, noch Motivation, nach Deutschland zu liefern. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2023 06:00 Uhr

Post ist schuld an Wahlbenachrichtigungspanne in Lübeck

Nachdem es in Lübeck Fehler bei den Wahlbenachrichtigungen gab, ist jetzt nach Angaben der Stadtverwaltung die Ursache gefunden worden. Die Deutsche Post ist demnach schuld. Der Dienstleister der Hansestadt räumte ein technisches Versehen bei der Erstellung der Druckvorlage ein. Auf den Wahlbenachrichtigungen sowohl zur Kommunalwahl als auch zur Wahl des Seniorenbeirats gab es Fehler bei der Anschrift des Wahllokals, heißt es von der Stadt Lübeck. Anstelle der Adresse des Wahllokals war die jeweilige Anschrift des Wahlberechtigten angegeben. Alle noch nicht zugestellten Wahlbenachrichtigungen werden derzeit allerdings noch ausgeliefert, ein Stopp ist nicht mehr möglich. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2023 08:00 Uhr

Wohnungsnot bei Rentnern: Studie warnt vor Verschärfung auch in SH

Mehr als 21 Millionen Menschen werden in 20 Jahren in Deutschland älter als 67 Jahre alt sein - rund 3,6 Millionen mehr als heute. Doch der Wohnungsmarkt ist darauf laut der Wohnungbau-Sozial-Studie "Wohnen im Alter" des Pestel-Instituts nicht vorbereitet. Laut der Studienergebnisse ist momentan nur jede siebte Wohnung altersgerecht. Ein Großteil der Wohnungen werde noch nicht einmal von Älteren bewohnt. Der Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen, Andreas Breitner, sagte, dass barrierearme Wohnungen zurzeit gar nicht so nachgefragt sind auf dem freien Wohnungsmarkt. Viele wollen offenbar so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden bleiben. Es sei sinnvoll, den barrierefreien Umbau solcher Wohnungen finanziell zu unterstützen, so Breitner. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2023 06:00 Uhr

Neues Löschwasser-Konzept auf Eiderstedt

Mehr Löschwasser und näher ran an die Einsatzstelle: Das ist das Ziel eines neuen Löschwasser-Konzeptes auf der Halbinsel Eiderstedt (Kreis Nordfriesland), dem alle zehn Gemeinden inzwischen zugestimmt haben. Gelingen soll dies mit umgebauten Milchtankwagen und Güllepumpen. Weil immer mehr Sielzüge und Löschteiche auf Eiderstedt ausgetrocknet sind, war die Brandbekämpfung für die Freiwilligen Feuerwehren immer schwieriger geworden. Nach Anregungen aus Dänemark und den Niederlanden gibt es nun das Eiderstedter Löschwasser-Modell. Zwei Milchtanker sollen in den kommenden Wochen umgebaut werden. Sie fassen jeweils 12.000 Liter. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2023 06:00 Uhr

A1: Anschlussstelle Reinfeld nachts gesperrt

Wer auf der A1 von Lübeck Richtung Hamburg unterwegs ist und regelmäßig in Reinfeld (Kreis Stormarn) von der Autobahn abfährt, muss am Mittwoch- und Donnerstagabend umplanen. Nach Angaben der Autobahn GmbH wird die Anschlussstelle in diesen Nächten jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr am nächsten Tag gesperrt. Der Grund sind Bauarbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2023 20:00 Uhr

Europacup: SG Flensburg-Handewitt will Final Four erreichen

Nur drei Tage nach der Pokal-Endrunde steht für die SG Flensburg-Handewitt das nächste wichtige Spiel an: Im Europacup-Viertelfinale will die Handballmannschaft aus dem hohen Norden Granollers ausschalten und das Final Four erreichen. Das Hinspiel hatte die SG mit 31:30 gewonnen. Anwurf ist heute um 20.45 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2023 20:00 Uhr

Wetter: Erst Sonne, dann Wolken

Am Vormittag ist es in Schleswig-Holstein meist sonnig mit ein paar Wolken, bis zum Abend gibt es dann aber dichtere Bewölkung. Es ist teilweise stürmisch. Die Temperaturen steigen auf neun Grad in Kiel und zwölf Grad in Pinneberg. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2023 06:00 Uhr

