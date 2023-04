Stand: 10.04.2023 11:04 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Freizeitparks und Zoos in SH erhöhen Preise

Viele Freizeitparks und Zoos haben für die kommende Saison ihre Preise erhöht. Als Gründe nennen Sie vor allem die gestiegenen Energie- und Personalkosten. Mit Mehrkosten von rund einer halben Million Euro rechnet allein der Tierpark Neumünster in diesem Jahr. Der Eintrittspreis für Erwachsene ist um zwei Euro gestiegen. Der Hansapark in Sierksdorf (Kreis Ostholstein) verlangt in dieser Saison für eine Tageskarte 48 Euro für einen Erwachsenen, vier Euro mehr als im vergangenen Jahr. Die Betriebskosten seien zwischen 10 und 50 Prozent in den unterschiedlichen Bereichen gestiegen. Die Tolkschau bei Schleswig hat den Eintritt für Erwachsene um einen Euro angehoben. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2023 08:00 Uhr

Auto durchbricht Leitplanken auf der A23

Bei einem Verkehrsunfall auf der A23 im Kreis Pinneberg hat es drei Verletzte gegeben. Laut Polizei war der Wagen bei Halstenbek/Rellingen von der Fahrbahn abgekommen und krachte anschließend durch zwei Leitplanken. Der Fahrer sowie die beiden weiteren Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Über die Unfallursache ist noch nichts bekannt. Dem Fahrer wurde jedoch eine Blutprobe entnommen. Zuvor war bei ihm ein erhöhter Atem-Alkoholwert gemessen worden. Für die Dauer der Aufräumarbeiten war die Autobahnauffahrt in Richtung Norden am Montagmorgen für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2023 10:00 Uhr

Verletzte nach Unfall in Strande

Bei einem Verkehrsunfall mit drei Autos in Strande (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind am Sonntag vier Menschen verletzt worden. Drei von ihnen kamen ins Krankenhaus. Laut Polizei hatte ein 81-jähriger Autofahrer einen auf der Straße wartenden Wagen übersehen und stieß mit diesem zusammen. Daraufhin kam das Auto des 81-Jährigen von der Straße ab. Das andere Fahrzeug rutschte auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen weiteren Wagen. Wegen der Bergungsarbeiten musste die K16 für rund vier Stunden gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2023 08:00 Uhr

Wetter: Ostermontag meist freundlich

Am Ostermontag gibt es in Schleswig-Holstein länger freundliche Phasen, später mischen sich ein paar Wolken dazu. Es bleibt aber meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 12 in List auf Sylt bis 17 Grad in Ahrensburg (Kreis Stormarn) mit zunehmendem Wind aus dem Süden. Am Abend kann es an der Westküste den ersten Regen geben. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2023 10:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.04.2023 | 11:00 Uhr