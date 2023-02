Stand: 08.02.2023 07:22 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Tödlicher Verkehrsunfall in Dithmarschen

Laut Polizei ist am Dienstagabend auf der Landstraße zwischen St. Michaelisdonn und Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ein 36-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er und ein weiterer Mann hatten ihre Autos verlassen - warum, ist unklar. Der 36-Jährige wurde von einem weiteren Auto erfasst. Der andere Mann, der ausgestiegen war, kam schwer verletzt ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 06:30 Uhr

Innenausschuss diskutiert Prüfbericht zur Ausländerbehörde in Kiel

Im Innenausschuss der Kieler Ratsversammlung sind am Dienstagabend Mängel in der Ausländerbehörde der Stadt thematisiert worden. Anlass ist ein interner Prüfbericht, in dem unter anderem die Qualität der Aktenführung untersucht wurde. Die stadteigenen Prüferinnen und Prüfer hatten in ihrer Stichprobe festgestellt, dass die Akten der Behörde unter anderem häufig nicht vollständig oder nicht nachvollziehbar angelegt waren. Außerdem fehlten Vermerke oder Belege. "Wir nehmen diese festgestellten Mängel sehr ernst und stellen sie ab", versprach Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ein (SPD). Der CDU-Ratsfraktion reicht das nicht. Sie verlangt eine externe Prüfung. Dirk Becker von der FDP meint, die Probleme seien schon länger bekannt und er finde es erschreckend, dass die Missstände offenbar immer noch gravierend seien. Kämpfer betonte, dass diese Aktenprüfung nicht im Zusammenhang mit dem Messerangriff von Brokststedt stehe und die Akte des mutmaßlichen Täters in Kiel sehr gut geführt wurde. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 06:00 Uhr

Viele Arztpraxen bleiben für zwei Stunden geschlossen

In mehr als 100 Arztpraxen in Schleswig-Holstein bleiben heute für zwei Stunden die Türen geschlossen. Mit der Aktion wollen niedergelassene Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen dagegen protestieren, wie die Abrechnung bei neuen Patientinnen und Patienten seit Anfang des Jahres geregelt ist. Sie bedeute längere Wartezeiten und sei zu bürokratisch, beklagt die Ärztegenossenschaft Nord. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 06:00 Uhr

Erfolg für SG Flensburg-Handewitt

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben sich vorzeitig für das Achtelfinale der European League qualifiziert. Die SG besiegte am Dienstagabend Valur Reykjavik aus Island mit 33:30. Damit ist die Mannschaft nicht mehr von einem der ersten vier Plätze der Gruppe B zu verdrängen. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 06:00 Uhr

Messerattacke Brokstedt erneut Thema im Innen- und Rechtsausschuss

Heute befasst sich der Innen- und Rechtsausschuss des schleswig-holsteinischen Landtages erneut mit der Messerattacke von Brokstedt und dem Informationsaustausch der Behörden. Nach heftiger Kritik aus Kiel wird die Hamburger Justizbehörde jetzt doch an dieser Sitzung teilnehmen. Die Ausschussmitglieder sehen weiter Aufklärungsbedarf. Ein ungeklärter Punkt sei, was rund um die Entlassung des Tatverdächtigen aus der Untersuchungshaft stattgefunden habe, meinte der SPD-Innenpolitiker Niclas Dührbrook. Da habe man noch keine Akten. Für den Ausschussvorsitzenden Jan Kürschner (Grünen) und FDP-Politiker Bernd Buchholz steht die Kontroverse zwischen Kiel und Hamburg im Vordergrund mit der Frage: Wer hat wen wann informiert? Beide erwarten Aufklärung aus Hamburg. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 07:00 Uhr

Wetter: Meist sonnig und trocken

Nach ein paar Nebelfeldern wird der Tag fast im ganzen Norden sonnig. Von Nordfriesland bis nach Angeln ziehen Wolkenfelder durch, es bleibt aber trocken. Die Höchstwerte liegen bei 3 Grad in Flensburg bis 5 Grad in Itzehoe. Es weht ein schwacher, an der See teils mäßiger Wind aus Süd bis Südost. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: Um 0 Grad in Hohenwestedt, 2 Grad auf Fehmarn bis 4 Grad auf Sylt. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 07:05 Uhr

