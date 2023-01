Stand: 30.01.2023 06:40 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Landkreise im Norden warnen vor Eskalation in der Flüchtlingskrise

Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, fordert einen Flüchtlingsgipfel im Bund. Sager, der gleichzeitig Landrat von Ostholstein ist, sagte, die Lage dürfe nicht vollends aus dem Ruder laufen. Die Landkreise hätten kaum noch Wohnraum und müssten dringend entlastet werden. Konkret fordert er, abgelehnte Asylbewerber konsequenter abzuschieben. Außerdem müssten andere EU-Staaten dazu gebracht werden, mehr Geflüchtete aufzunehmen, um Länder wie Deutschland oder Polen zu entlasten. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2023 06:00 Uhr

Leiche aus Müllpresse in Norderstedt geborgen

Ein Mann ist in einer Müllpresse vor einem Supermarkt in Norderstedt (Kreis Segeberg) tot aufgefunden worden. Laut Feuerwehr waren die Rettungskräfte gestern am frühen Nachmittag alarmiert worden. Die Familie hatte ihn als vermisst gemeldet. Der Mann konnte aber nur noch tot aus der Presse geborgen werden. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2023 06:00 Uhr

Verbraucherzentrale warnt Energiesparer vor gesundheitlichen Risiken

Nicht jede Energiesparmaßnahme ist laut Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein sinvoll. Wer zum Beispiel die Temperaturen am Boiler zu stark senke, um weniger Gas zu verbrauchen, laufe Gefahr, dass sich Legionellen im Wasser ausbreiten. Warmwasserspeicher sollten deshalb nicht auf Temperaturen unter 60 Grad heruntergeregelt werden. Eine weitere Gefahr: Schimmelbildung durch falsches Lüften. Morgens und abends fünf Minuten Lüften seien oft nicht ausreichend, insbesondere in kühleren Wohnungen, so die Verbraucherzentrale. Die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung sollte nicht höher als 60 Prozent liegen. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2023 06:00 Uhr

Dänemark ist zum dritten Mal in Folge Handball-Weltmeister

Der Titelverteidiger bezwang Olympiasieger Frankreich im Finale mit 34:29 und machte damit den historischen Hattrick perfekt. Mit dabei waren auch fünf Spieler der SG Flensburg-Handewitt und zwei Handballspieler vom THW Kiel. Deutschland beendete die Weltmeisterschaft auf Platz 5. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2023 06:00 Uhr

Wetter: viele Wolken, Regen und Wind

Vormittags ist der Himmel über Schleswig-Holstein meist grau. Am Nachmittag setzt häufig auch Regen ein. Dazu weht ein kräftiger, teils stürmischer Westwind. Die Temperaturen steigen auf drei Grad in Plön und sechs Grad in Högel (Kreis Nordfriesland).

