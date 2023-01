Messerattacke in Zug: Gallina weist Vorwürfe zurück Stand: 30.01.2023 18:50 Uhr Die Hamburgische Bürgerschaft wird sich am Mittwoch auf Antrag der AfD mit dem Messerangriff von Brokstedt beschäftigen. Die AfD sieht große Versäumnisse bei Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne). Die nahm am Montag im Gespräch mit dem Hamburg Journal des NDR Fernsehens erstmals öffentlich Stellung zu den Vorwürfen.

"Wir haben als Justizbehörde alles gemacht, was wir machen können", sagte Gallina. Die Justizsenatorin ergänzte, es sei alles passiert, was laut Resozialisierungsgesetz mit Untersuchungshäftlingen passieren soll. Das heißt unter anderem, dass der Mann in der U-Haft regelmäßig psychatrisch betreut wurde. Man habe außerdem eine Methadonbehandlung für den Drogenabhängigen organisiert. Und auch den Vorwurf, man habe den wohnungslosen Mann quasi auf die Straße entlassen wies Gallina zurück. Noch am Tag seiner Entlassung aus der Justizvollzugsanstalt Billwerder sei der 33-Jährige im Winternotprogramm der Stadt angekommen.

Gallina: Verstehe Suche nach Erklärungen

Sie verstehe, dass man nach solch einer furchtbaren Tat nach Erklärungen suche - nach Dingen, die man hätte anders machen können. In diesem Fall aber habe man richtig gehandelt. Gleichwohl müsse man schauen, wie man als Gesellschaft besser mit solchen Menschen umgehen könne. Und zwar nicht erst wenn sie straffällig werden.

AUDIO: Hamburgs Justizsenatorin weist Vorwürfe nach Messerattacke zurück (1 Min) Hamburgs Justizsenatorin weist Vorwürfe nach Messerattacke zurück (1 Min)

Zwei Tote und mehrere Verletzte bei Messerangriff

Bei dem Messerangriff in der Regionalbahn von Kiel nach Hamburg wurden eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger getötet. Fünf weitere Menschen wurden schwer verletzt. Drei Verletzte werden derzeit noch in Krankenhäusern behandelt. Das teilte die Polizei in Itzehoe am Montag mit. Es handle sich um eine 27-Jährige aus Hamburg sowie eine 54-Jährige und einen 62-Jährigen, die beide aus Schleswig-Holstein kommen. Zwei junge Männer im Alter von 22 Jahren seien aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Haftbefehl wegen Mordes gegen 33-Jährigen

Gegen den mutmaßlichen Täter, einen 33-jährigen staatenlosen Palästinenser, wurde Haftbefehl wegen zweifachen Mordes und versuchten Totschlags in vier Fällen erlassen. Erst wenige Tage vor der Tat im Zug war er in Hamburg aus der U-Haft freigekommen. Jetzt befindet er sich in Neumünster in U-Haft.

