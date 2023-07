Messerattacke von Brokstedt: Was wir wissen

Nach Angaben des Innenministeriums gingen am Nachmittag des 25. Januar 2023 um 14.56 Uhr erste Notrufe bei Leitstelle der Polizei ein. Die Anrufenden berichteten demnach, dass ein Mann kurz vor dem Bahnhof Brokstedt (Kreis Steinburg) Fahrgäste mit einer Stichwaffe angegriffen haben soll. In dem RE70, der von Kiel nach Hamburg fuhr, saßen etwa 120 Menschen. Einige der Passagiere überwältigten den Angreifer noch im Zug. Sieben bis acht Minuten nach der Tat sei ein erster Streifenwagen am Bahnhof eingetroffen, sagte der Leiter der Polizeidirektion Itzehoe, Frank Matthiesen. Am Anfang sei die Lage "extrem chaotisch" gewesen.

Bei dem Mann handelt es sich laut Innenministerium um Ibrahim A., einen 33-Jährigen aus Gaza ohne festen Wohnsitz. Bei seiner Einreise nach Deutschland im Jahr 2014 hatte sich der Mann als staatenloser Palästinenser vorgestellt. Wie die Mehrheit der EU-Staaten erkennt auch die Bundesrepublik die palästinensischen Gebiete nicht als eigenständigen Staat an. Die Staatenlosigkeit von Ibrahim A. wurde aber nicht offiziell festgestellt, das hätte eine Ausländerbehörde beantragen müssen. Wie das Schleswig-Holsteinische Sozialministerium und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) mitteilten, galt seine Staatszugehörigkeit daher als ungeklärt. Ein Asylantrag wurde abgelehnt, A. wurde jedoch subsidiärer Schutz gewährt. In Deutschland lebte er zunächst in Euskirchen in Nordrhein-Westfalen. Dort wurde er unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Von Juli bis November 2021 war der Mann in Kiel gemeldet. In einer Gemeinschaftsunterkunft der Landeshauptstadt für geflüchtete Menschen erhielt er ein Hausverbot, weil er Mitbewohnende bedroht haben soll. Damals hantierte er laut Sozialministerium mit einem Messer. Anschließend lebte er offenbar im Raum Hamburg. Dort soll er im Januar 2022 einen anderen Mann mit einem Messer verletzt haben. Dafür saß er bis kurz vor der Tat in U-Haft in Hamburg. Weitere Informationen Der Weg nach Brokstedt: Chronik der Ereignisse vor der Tat Ibrahim A. war in mehreren Bundesländern auffällig. Was über seine Stationen in Deutschland bekannt ist. mehr

Nach Angaben der Stadt Kiel hat Ibrahim A. am Tag der Tat zwischen 10 und 11 Uhr ohne Termin den Info-Point der Zuwanderungsabteilung aufgesucht, um dort seine Aufenthaltserlaubnis zu verlängern. Erst wenige Tage zuvor war er aus der Haft in Hamburg entlassen worden. Da Ibrahim A. mehr als ein Jahr nicht in Kiel gewesen war, war seine letzte Anschrift in einer Beratungsstelle für Wohnungslose zwischenzeitlich abgemeldet worden. Deshalb verwiesen die Mitarbeitenden am Info-Point ihn an die Zentrale Beratungsstelle für wohnungslose Männer (ZBS). Dort sollte er sich für eine Postadresse registrieren und sich danach beim Einwohnermeldeamt in Kiel anmelden. Der Mann betonte nach Angaben der Ausländerbehörde mehrmals, dass er einen Schlafplatz in Hamburg habe. Daraufhin sei er darauf hingewiesen worden, dass er sich dann in Hamburg anmelden müsste. Von der Zuwanderungsabteilung ging Ibrahim A. offenbar direkt zum Einwohnermeldeamt in Kiel, wo er gegen 11:15 Uhr vorsprach. Dort sei ihm mitgeteilt worden, dass eine Anmeldung ohne festen Wohnsitz nicht möglich ist, hieß es von der Stadt. Er sei erneut zu ZBS geschickt worden. Bei dieser Beratungsstelle tauchte er nach bisherigen Informationen der Stadt aber nicht auf. Sowohl bei der Zuwanderungsabteilung als auch im Einwohnermeldeamt war der Mann nach Angaben zufolge ruhig und es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein soll Ibrahim A. sich nach seinen Besuchen in der Zuwanderungsabteilung und im Einwohnermeldeamt ein Messer in einem Supermarkt in Kiel besorgt haben. Später stieg er am Bahnhof in einen ICE in Richtung Hamburg. Weil er keine Fahrkarte hatte, wurde er in Neumünster des Zuges verwiesen. Dort soll er dann gegen 14.45 Uhr in den RE70 gestiegen sein, in dem sich die Tat ereignete. Weitere Informationen Messerattacke in Brokstedt: So lief der Tag der Tat ab Vor dem Angriff war der mutmaßliche Täter in Kiel. Nach NDR Informationen soll er sich dort auch das Messer besorgt haben. mehr

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Itzehoe ist der 33-Jährige ein mehrfach in Erscheinung getretener Straftäter - gilt nach den Regelungen in Schleswig-Holstein aber nicht als Intensivtäter. In Schleswig-Holstein ist A. polizeilich nicht aktenkundig. Er wurde laut Innenministerium nur durch eine Streitigkeit und einen Ladendiebstahl auffällig. Anders sieht es in Nordrhein-Westfalen und Hamburg aus. Das Amtsgericht Euskirchen verurteilte ihn wegen gefährlicher Körperverletzung "mit einem scharfkantigen Gegenstand" zu einem Jahr Haft auf Bewährung, hieß es nach der Tat im nordrhein-westfälischen Rechtsausschuss. Außerdem wurde zweimal eine Geldstrafe verhängt, für einen Diebstahl und einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. In Hamburg soll Ibrahim A. im Januar 2022 vor einer Essensausgabe für Wohnungslose einen anderen Mann mit einem Messer schwer verletzt haben. Dafür wurde er zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und einer Woche ohne Bewährung verurteilt, die er fast vollständig in U-Haft verbrachte. Laut der Hamburger Behörde für Justiz und Verbraucherschutz war A. während der Haft auffällig, hörte Stimmen und beschimpfte Mitgefangene sowie Angestellte. Später wurde dann bekannt, dass Ibrahim A. in der U-Haft Aussagen in Bezug auf Anis Amri getätigt haben soll, der 2016 auf dem Berliner Breitscheidplatz mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast war. Ibrahim A. soll sich mit Amri verglichen haben. Diese Äußerungen waren aber nicht an die Hamburger Justizbehörde oder das Landesamt für Verfassungsschutz gemeldet worden. Laut Justizbehörde handelte es sich bei den Äußerungen um einen einmaligen Vorfall, weitere Hinweise auf einen extremistischen Hintergrund habe es nicht gegeben. Auch beim Verfassungsschutz ist Ibrahim A. demnach nicht als extremistisch bekannt. Weitere Informationen Nach Messerattacke von Brokstedt: Fragen an Hamburger Justiz Der mutmaßliche Messerangreifer von Brokstedt saß kurz vor der Tat in Hamburg in U-Haft und galt als psychisch auffällig. mehr

Ibrahim A. saß bis zum 19. Januar 2023 in einem Hamburger Gefängnis in Untersuchungshaft, weil er einen anderen Mann mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Dafür wurde er zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und einer Woche verurteilt. Gegen dieses Urteil legte er Rechtsmittel ein und kam daher zunächst zurück in U-Haft. Zu einem Berufungsverfahren kam es nicht, rechtlich hätte jedoch keine höhere Strafe ausgesprochen werden können. Das liegt daran, dass eine Revision nicht zum Nachteil des Angeklagten sein darf, wenn nur diese Seite Rechtsmittel einlegt. Da die Dauer der U-Haft die Freiheitsstrafe nicht übersteigen darf, wurde A. nach etwa einem Jahr aus dem Gefängnis entlassen. Es gebe keine Verpflichtung in irgendeiner Form, aus der U-Haft Entlassene zu betreuen, sagte Itzehoes Leitender Oberstaatsanwalt Carsten Ohlrogge. Die Freilassung sei "so vorgesehen in unserem Rechtssystem", sagt Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Die Hamburger Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) wies Vorwürfe zurück, man habe den wohnungslosen Mann quasi auf die Straße entlassen. Es seien alle vorgesehenen Maßnahmen eingehalten worden. Nach der Haftentlassung kam Ibrahim A. den Angaben zufolge im Winternotprogramm der Stadt Hamburg an. Kurze Zeit später nahm er ein Perspektivgespräch der Wohnungsberatung Hamburg wahr. Eine Behördensprecherin sagte, ein Psychiater habe kurz vor der Entlassung aus der U-Haft keine Fremd- und Selbstgefährdung festgestellt. Demnach gab es keine Rechtsgrundlage, ihn länger in Haft zu behalten, eine rechtliche Betreuung zu beantragen oder den Sozialpsychiatrischen Dienst einzuschalten. Bei der psychiatrischen Einschätzung ging es jedoch nicht um eine Prognose, wie Ibrahim A. sich in Zukunft verhalten würde.

Die Staatsanwaltschaft sieht als Tatmotiv die Verärgerung des mutmaßlichen Täters über seine persönliche Situation. Ibrahim A. war kurz vor der Tat in Hamburg aus einer Untersuchungshaft entlassen worden und hatte am Tattag in der Kieler Zuwanderungsabteilung und im Einwohnermeldeamt vorgesprochen, um seine Aufenthaltserlaubnis verlängern zu lassen. Das wurde ihm verwehrt, weil er zu diesem Zeitpunkt keine Meldeadresse in Kiel hatte. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund oder eine lange geplante Tat gibt es laut Staatsanwaltschaft nicht.

Ibrahim A. ist nach Angaben des Innenministeriums Ende 2014 erstmals nach Deutschland eingereist. Aus welchen Land er damals kam, ist unklar. Bei seiner Einreise stellte er sich als staatenloser Palästinenser vor, die Staatenlosigkeit wurde jedoch nie offiziell festgestellt. Somit gilt seine Staatszugehörigkeit als ungeklärt. Im Jahr 2016 wurde sein Asylantrag abgelehnt, ihm wurde jedoch subsidiärer Schutz gewährt - jener Schutz also, der greift, wenn weder der Flüchtlingsschutz noch die Asylberechtigung gewährt werden können und dem Menschen im Herkunftsland ernsthafter Schaden droht. Nach Angaben der Stadt informierte die Zuwanderungsabteilung Kiel 2021 das Bundesamt für Migration und Flüchtling (BAMF) darüber, dass A. mehrfach straffällig geworden war. Daraufhin sei ein Verfahren auf Rücknahme des subsidiären Schutzes eingeleitet worden. Weil das BAMF jedoch keine korrekte Anschrift des wohnungslosen Mannes ermitteln konnte, habe das Verfahren lange nicht vorangebracht werden können, sagte ein Vertreter des BAMF im Innen- und Rechtsausschuss des schleswig-holsteinischen Landtags. Zum Zeitpunkt der Tat hielt sich Ibrahim A. also nach wie vor legal in Deutschland auf. Ob der Mann tatsächlich abgeschoben worden wäre, wenn ihm der Schutzstatus früher aberkannt worden wäre, ist fraglich. Da seine Staatszugehörigkeit unklar war, hätte zunächst geklärt werden müssen, in welches Land er gebracht werden sollte. Direkt nach Palästina können Menschen nicht abgeschoben werden, da Deutschland das Gebiet nicht als Staat anerkennt.

Er wurde leicht verletzt und ohne Widerstand festgenommen. Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt wurde am Tag nach der Tat ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Der Mann wurde zunächst in die Justizvollzugsanstalt Itzehoe gebracht, kurze Zeit später aber in die JVA Neumünster verlegt, wo es "bessere Möglichkeiten für eine mögliche medizinische Folgebehandlung" gebe, so ein Sprecher des Justizministeriums. Inzwischen sitzt Ibrahim A. laut Justizministerium in Lübeck-Lauerhof.

Bei den beiden Todesopfern handelt es sich um eine 17 Jahre alte Jugendliche und ihren 19 Jahre alten Freund. Beide stammten aus Schleswig-Holstein. Bei der Tat wurden außerdem fünf Menschen und der mutmaßliche Täter selbst verletzt - zwei Menschen lebensgefährlich, drei weitere schwer. Drei der Verletzten wurden in Krankenhäusern behandelt, darunter ein 62-jähriger Mann und eine 54-jährige Frau aus Schleswig-Holstein sowie eine 27-Jährige aus Hamburg. "Mit den Verletzungen werden sie wahrscheinlich noch sehr lange zu tun haben", sagte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) in einem Interview mit dem Flensburger Tageblatt nach der Tat. Zwei weitere 22 Jahre alte Verletzte aus Schleswig-Holstein konnten das Krankenhaus bereits einige Tage nach der Tat verlassen. Bei dem 19-jährigen Todesopfer soll es sich um einen Auszubildenden der DB Fahrzeuginstandhaltung Neumünster handeln, der auch Mitglied der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) Nord war. Das teilte die Gewerkschaft auf Facebook mit. Demnach sei ein weiterer Kollege unter den Schwerverletzten gewesen.

Wie viele Menschen durch die Tat seelische Schäden davongetragen haben, ist unklar. Traumapädagoge Sascha Niemann vom der Trauma-Ambulanz Westholstein, der viele Betroffenen seit der Tat betreut, spricht von einer dreistelligen Zahl an Erstgesprächen. Im Zug befanden sich nach Angaben der Bahn 120 Personen, auch Ersthelferinnen und Ersthelfer oder sonstige Augenzeuginnen und -zeugen können traumatisiert sein. Auch viele Mitschülerinnen und Mitschüler der Opfer sind von der Tat schockiert. Wie es den Betroffenen heute geht, sei sehr unterschiedlich, sagte Niemann rund fünf Monate nach der Tat. "Manche sind im Moment noch in einer Phase, wo das Erlebte noch verdrängt wird. Andere leiden unter Schlafstörungen oder wiederkehrenden Bildern." Weitere Informationen Nach der Messerattacke von Brokstedt: So geht es den Opfern heute Am Freitag beginnt der Prozess. Sascha Niemann von der Trauma-Ambulanz Elmshorn erklärt, was das für die Betroffenen bedeutet. mehr