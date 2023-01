Stand: 30.01.2023 08:49 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Habeck besucht das Diako Krankenhaus in Flensburg

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) möchte am Montag das Diako Krankenhaus in Flensburg besuchen. Nach dem Insolvenzantrag der Krankenhaus gGmbH möchte sich Habeck in seiner Eigenschaft als Grünen-Abgeordneter für den Wahlkreis Flensburg-Schleswig ein Bild von der aktuellen Lage machen. Das Diako Krankenhaus hatte im November die Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Bis Mitte Februar soll ein Sanierungsplan vorliegen, heißt es. Mehr als 100 Beschäftigte könnten ihren Arbeitsplatz verlieren. Um das Krankenhaus zu sanieren, müssen im Jahr gut 16 Millionen Euro eingespart, beziehungsweise zusätzliche Einnahmen erwirtschaftet werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2023 08:30 Uhr

Vergessenes Essen sorgte für Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehren in der Region mussten am vergangenen Wochenende zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. In den meisten Fällen handelte es sich dabei um Fehl-Alarme oder Probleme, die schnell gelöst werden konnten. So hatte zum Beispiel in Flensburg ein Mann mitten in der Nacht sein Essen auf dem Herd vergessen, so die Feuerwehr. Gegen 23 Uhr standen dann die Einsatzkräfte vor der Tür, weil Nachbarn den piependen Rauchmelder hörten und daraufhin die Rettungskräfte alarmierten. Der Mann blieb unverletzt. Ein Schaden an der Wohnung entstand nicht. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2023 08:30 Uhr

Dänemark ist erneut Weltmeister im Handball

Bei der Handball Weltmeisterschaft in Schweden ist Dänemark am Sonntag erneut Weltmeister geworden. Der Titelverteidiger bezwang den Olympiasieger Frankreich im Endspiel mit 34:29. Es ist der dritte Titel in Folge für die Dänen. Mit dabei waren auch sechs Spieler der SG Flensburg-Handewitt und zwei vom THW Kiel. Im Spiel um den fünften Platz hat Deutschland gegen Norwegen mit 28:24 gewonnen. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.01.2023 | 08:30 Uhr